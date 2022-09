Xbox-Update bringt eine echte Verbesserung für die Spiele-Bibliothek

Nachdem Microsoft bereits Anfang September den Party Chat mit einer lange gewünschten Geräuschunterdrückung versehen hat, wurde heute ein weiteres, überaus nützliches Update auf Xbox One und Xbox Series X/S ausgerollt.

Das steckt im Update:

Den Speicherort bestimmen

Ab sofort könnt ihr im System-Menü unter "Speichergeräte" festlegen, wo optimierte Xbox Series X/S-Spiele, Spiele älterer Xbox-Generationen oder Apps gespeichert werden. Wollt ihr also alle Spiele der Xbox One generell auf einer externen Festplatte ablegen, ist das jetzt möglich.

Spiele-Bibliothek wurde überarbeitet

Ab sofort zeigt euch das Dashboard eurer Xbox One oder Xbox Series X/S weit übersichtlicher an, auf welche Spiele ihr Zugriff habt. Im Reiter "Gesamte Bibliothek" bekommt ihr jetzt alle Spiele angezeigt, die ihr gekauft habt und die ihr via Xbox Game Pass, EA Play, Xbox Live Gold "kostenlos" abrufen könnt.

Farb-Design des Elite Controllers anpassen

Nutzt ihr einen Xbox Elite Series 2-Controller, könnt ihr mit dem Update die Farbe des Xbox-Buttons individuell gestalten. Dabei wählt ihr aus einer Farbpalette und könnt zudem die Sättigung manuell einstellen. Eine Farbauswahl via Hex-Code ist ebenfalls möglich.

So funktioniert's: Ist eurer Controller verbunden, öffnet die Zubehör-App. Hier könnt ihr jetzt ein neues Farbprofil für den Elite Series 2 auswählen und anschließend manuell konfigurieren.

Wie Microsoft im Zuge des Updates ebenfalls bekanntgab, ist der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core in der Farbe weiß ab heute zum Preis von 129,99 Euro erhältlich. Weitere Infos findet ihr unter dem Link.

Kann ich das Update schon herunterladen? Das Update steht ab sofort zum Download bereits.

Damit ihr im Bilde seid, was sich zuletzt auf eurer Xbox One oder Xbox Series X/S in Sachen Dashboard getan hat, schaut gerne in die News von Kollege Chris. Hier erfahrt ihr mehr zum Thema Geräuschunterdrückung des Party Chats und einer weiteren interessanten Neuerung für Xbox Live.

Wie ist eure Meinung zum jüngsten Update und welche Funktionen sollte Microsoft unbedingt noch nachliefern?