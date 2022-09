Xbox Series S: Jetzt günstiges Bundle mit FIFA 23 im Microsoft Store holen

Im Microsoft Store könnt ihr jetzt ein günstiges Bundle mit der Xbox Series S bekommen: Für die Konsole zusammen mit dem erst am Freitag erscheinenden FIFA 23 bezahlt ihr jetzt nur noch 269€. Angesichts dessen, dass FIFA 23 in der Version für Xbox Series allein schon 79,99€ kostet und somit im Grunde nur noch 189,01€ für die Konsole zu zahlen sind, ist das ein sehr guter Deal. Es handelt sich dabei natürlich um die digitale Version von FIFA 23, schließlich besitzt die Xbox Series S kein Disc-Laufwerk. Hier geht’s zum Angebot:

Wenn ihr es noch etwas günstiger haben wollt, könnt ihr euch die Xbox Series S stattdessen bei Amazon in der Refurbished-Version inklusive FIFA 23 für nur 249,99€ holen. Ob es sich lohnt, für die gut 19€ Preisunterschied auf Neuware zu verzichten, ist schwer zu sagen. Zertifizierte und generalüberholte Geräte, die wie in diesem Fall von Amazon selbst verkauft werden, befinden sich aber in der Regel in einem sehr guten Zustand und sind von Neuware kaum zu unterscheiden.

Was ist neu an FIFA 23?

FIFA 23 ist schon deshalb etwas Besonderes, weil es das letzte FIFA aus dem Hause Electronic Arts sein wird. Da der Publisher die Rechte am Namen verloren hat, wird die Reihe im nächsten Jahr „EA Sports FC“ heißen. Aber auch im Vergleich zu den Vorgängern wird es einige Änderungen geben. Hier ein paar der wichtigsten:

Playable Highlights: Im Karrieremodus könnt ihr jetzt statt gesamten Matches auch nur die Highlights spielen, ähnlich wie in einer Spielzusammenfassung im Fernsehen.

Im Karrieremodus könnt ihr jetzt statt gesamten Matches auch nur die Highlights spielen, ähnlich wie in einer Spielzusammenfassung im Fernsehen. In der Haut von Jürgen Klopp: Ebenfalls neu im Karrieremodus ist, dass ihr jetzt in die Haut berühmter Trainer wie Jürgen Klopp oder Pep Guardiola schlüpfen könnt.

Ebenfalls neu im Karrieremodus ist, dass ihr jetzt in die Haut berühmter Trainer wie Jürgen Klopp oder Pep Guardiola schlüpfen könnt. Grafische Verbesserungen: Unter anderem sollen realistische Spuren im Rasen sowie bessere Schattenwürfe und Bewegungsabläufe zu einem authentischeren Spielerlebnis führen.

Unter anderem sollen realistische Spuren im Rasen sowie bessere Schattenwürfe und Bewegungsabläufe zu einem authentischeren Spielerlebnis führen. Änderungen am FUT-Modus: In FIFA Ultimate Team soll es eine ganze Menge Änderungen geben, die vom Chemie-System bis zu neuen Anpassungsmöglichkeiten für das eigene Stadion reichen.

Einen ausführlichen Überblick über die Neuerungen von FIFA 23 haben wir euch hier zusammengestellt:

