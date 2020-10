Xbox Series S wird sich öfter verkaufen als die Series X, glaubt Microsoft

Schaut man sich die Vorbesteller-Situation rund um die neue Xbox an, dann war die Xbox Series X am ersten Tag bereits nach Minuten ausverkauft, während es die Xbox Series S nach wie vor zu kaufen gibt. Doch laut Microsofts Phil Spencer könnte sich dies ändern.

Preis oder Leistung? Die Xbox Series S ist rund 200 Euro günstiger als das größere Modell Xbox Series X. Dafür kann die Konsole nicht ganz bei der Leistung des großen Bruders mithalten. Microsoft sieht das S-Modell als ein Gerät an, das sich an diejenigen richtet, die nicht so viel Geld für eine Next-Gen-Konsole ausgeben aber nicht auf die kommenden Spiele verzichten möchten.

Erfahrt hier mehr über die Xbox Series S:

67 1 Mehr zum Thema Xbox Series S vs. Xbox Series X: Microsofts Next Gen-Konsolen im Vergleich

Entwickelt sich die Xbox Series S noch zum Bestseller?

Dennoch scheint es so, als würden sich die meisten für die X-Variante entscheiden. Doch hierzu meint Phil Spencer im Interview mit Kotaku:

"Ich denke, wir werden jede Einheit von beiden Konsolen [der Xbox-Serie X und S] verkaufen, die wir [an Weihnachten] liefern können. Ich denke, die Nachfrage wird das Angebot an Vorbestellungen einfach übersteigen. Für uns und PlayStation denke ich, dass die Lieferkette der Produktion den [Marktanteil] mehr als alles andere diktieren wird. [...] Ich glaube, über die Generation hinweg erwarten wir, dass der Preis wirklich eine Rolle spielt und dass sich die Serie S mehr verkaufen wird."

Phil Spencer ist also überzeugt davon, dass sich die Xbox Series S auf längere Sicht gesehen besser verkauft als die Xbox Series X. Wir werden in den kommenden Monaten sicher sehen, ob dies zutrifft und ob die Spieler*innen eher nach Leistung gehen oder auf das Portemonnaie schauen.

Was meint ihr? Denkt ihr auch, dass sich die Xbox Series S auf längere Sicht gesehen besser verkauft als die Xbox Series X?