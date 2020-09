Xbox Series S lädt Spiele rasend schnell & lässt Xbox One S alt aussehen

Dank SSD bekommt die Xbox Series X (wie die PS5) einen massiven Geschwindigkeitsboost und soll Ladezeiten damit so weit wie möglich eliminieren. Aber wie schnell ist eigentlich die kleine Schwester von Microsofts kommenden Konsolen-Flaggschiff, die Xbox Series S? Das verrät uns Microsoft jetzt in einem Video.

Ladezeiten - Xbox Series S vs. Xbox One S

Im oben eingebundenen Trailer zeigt Microsoft, wie schnell die Xbox Series S Spiele im Vergleich zur Xbox One S lädt – und der Unterschied ist beachtlich: Die kleine Series S braucht nur 11 Sekunden, um Obsidians RPG The Outer Worlds zum Laufen zu bringen, die Xbox One S hingegen benötigt dafür ganze 53 Sekunden.

Klein aber oho: Die Xbox Series S hat im Vergleich zu Microsofts Next Gen-Flaggschiff, der Xbox Series X, zwar die schwächere Hardware, ist dank SSD aber dennoch recht flink auf den Beinen.

Schnell zwischen Spielen wechseln dank Quick Resume

Und apropos flink: Wie die Series X setzt auch die günstigere Series S auf das sogenannte Quick Resume-Feature. Das bedeutet übersetzt "schnelles fortsetzen" und verfolgt ein sehr einfaches Prinzip: Ihr könnt gleichzeitig mehrere Spiele pausieren und dann wieder an der gleichen Stelle fortsetzen.

In einem weiteren Video von Microsoft wird so zum Beispiel zwischen Star Wars Jedi: Fallen Order, Minecraft Dungeons, Skate 3 und Black innerhalb weniger Sekunden gewechselt:

Alle Infos zur Xbox Series S und die Unterschiede zur Xbox Series X

In dieser Übersicht stellen wir die Series S und Series X gegenüber, sodass ihr entscheiden könnt, welche der beiden Konsolen für euch die richtige ist:

Sowohl die Xbox Series X als auch die Xbox Series S erscheinen am 10. November 2020 in Deutschland.

