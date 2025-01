Xbox Series S und X unterstützen jetzt unendlich Speicher - zumindest in der Theorie

Xbox Series X und Xbox Series S können bald mit theoretisch unendlichem, externen Speicherplatz erweitert werden.

Xbox Series S und X leiden abseits von Call of Duty-Releases nicht unbedingt unter zu niedrigem Speicherplatz und falls es doch eng wird, könnt ihr auch noch eine zusätzliche SSD installieren. Aber es gibt sonst ebenfalls die Möglichkeit, eine externe USB-Festplatte anzuschließen.

Deren Speicherplatz-Limit wurde jetzt offenbar komplett entfernt. Das heißt, ihr könnt jetzt auch größere Festplatten anschließen, die mehr als 16 TB Platz bieten. Das ist zwar schon irgendwie cool, aber in der Praxis bringt es wohl nur den Wenigsten etwas.

Xbox Series X und S: Microsoft entfernt das 16 TB-Limit für externe Festplatten

Darum geht's: Speicherplatz ist ein knapp bemessenes Gut und Spiele wie Call of Duty, Assassin's Creed oder wahrscheinlich auch GTA 6 nehmen richtig viel Platz auf eurer Festplatte ein. Da liegt der Wunsch natürlich nahe, die Spiele auszulagern oder den Speicherplatz zu erweitern. Microsoft erhört eure Wünsche in dieser Hinsicht.

Keine Begrenzung für externe Platten mehr: Gute Nachrichten für diejenigen unter euch, die nie genug Speicherplatz haben können. Solltet ihr bisher darunter gelitten haben, dass eure monströs gigantische 16 TB-Festplatte voll ist und ihr einfach keinen Platz mehr habt, können wir euch beruhigen. Ihr könnt in Zukunft auch größere USB-Festplatten an die aktuelle Xbox-Generation anschließen.

Erstmal nur für Xbox-Insider: In einem Blog-Post erklärt Microsoft, dass die Xbox in Zukunft auch Festplatten mit mehr als 16 TB Speicherplatz unterstützt. Diese Festplatten sollen dann in unterschiedliche Partitionen unterteilt und innerhalb der Xbox-Oberfläche als mehrere, verschiedene Festplatten angezeigt werden.

Wirklich unendlich Speicherplatz? Microsoft selbst spricht nur davon, dass das 16 TB-Limit entfernt wurde, nennt aber keine neue Obergrenze. Es scheint also keine zu geben und ihr könnt euch richtig austoben. Theoretisch müsstet ihr also unendlich viel Speicherplatz haben können – auch wenn es natürlich keine unendlich große USB-Festplatte gibt.

Wozu das Ganze? In dem Blog-Post heißt es, ihr könntet so dafür sorgen, dass "eure Spiele immer bereit zum Spielen sind", aber so richtig stimmt das auch wieder nicht. Immerhin können die meisten aktuellen Spiele überhaupt nicht direkt von einer USB-Festplatte gestartet werden, sondern müssten zunächst erst einmal auf die interne SSD übertragen werden.

Außerdem dürften wirklich nur die Allerwenigsten überhaupt eine Festplatte besessen haben, die an das 16 TB-Limit herangekommen ist. Die allermeisten Festplatten bewegen sich immer noch deutlich unter dieser Marke, daher war die bisherige Begrenzung schon eher theoretischer als praktischer Natur.

Nutzt ihr externe Festplatten an eurer Xbox und wenn ja, wie groß sind die so? Freut ihr euch über diese Änderung?