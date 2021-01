Eine von Microsoft veröffentlichte Liste zeigt alle Konsolen-Exklusivspiele für die Xbox Series X/S, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Mit Ausnahmen von Halo: Infinite sucht man hier vergeblich nach den ganz großen Titeln. Das könnte sich laut einigen Insidern jedoch noch ändern, denn angeblich hat das Xbox-Team zwei unangekündigte Exclusives im Ärmel.

Das Xbox-Lineup für 2021

In einem Blog-Post auf Xbox Wire hat Microsoft alle (Konsolen-)exklusiven Spiele für die Xbox Series X/S und Xbox One aufgelistet, die für dieses Jahr angekündigt sind. Der große Kracher ist natürlich Halo: Infinite. Weitere Highlights sind der Microsoft Flight Simulator, The Medium und Psychonauts 2. Aber seht selbst:

Das sind die Erscheinungstermine: Der Microsoft Flight Simulator erscheint im Sommer, die Yakuza Remastered Collection ist für den 28. Januar angekündigt. Bei allen anderen Spielen steht lediglich 2021 als Release-Termin.

Die vielen Indie-Titel täuschen ein wenig darüber hinweg, dass Microsoft selbst nicht viel für 2021 parat hat. Allerdings befinden wir uns noch immer mitten in einer Pandemie, die alle Entwicklungen ausbremst und große Produktionen vermutlich noch mehr behindert, als kleine Indie-Projekte.

Welche Spiele sind noch unangekündigt?

Die Liste der Xbox-Exclusives ist natürlich nicht final und wird vermutlich um weitere Titel ergänzt. Das kündigt Microsoft selbst an:

"Auch wenn wir noch so viel mehr auf Lager haben, sowohl von unseren Partnern, als auch von unseren kreativen Teams bei Microsoft, dachten wir uns trotzdem, dass dies der ideale Zeitpunkt ist, einen näheren Blick auf die Exklusiv-Spiele für die Xbox Series X/S und Xbox One zu werfen."

Noch mindestens zwei Exclusives: Weitere Informationen kommen von einer unerwarteten Quelle. Angel Kavazov von DICE, der an der Battlefield-Reihe arbeitet, gab in einem ResetEra-Forum zum Thema Xbox-Exclusives zu Protokoll, dass eine Menge Spiele noch nicht angekündigt seien. Konkreter wird Jez Cordon von Windows Central. Im neuesten Xbox Two-Podcast spricht er von "mindestens zwei Exklusives" die noch 2021 für die Xbox Series X/S erscheinen sollen.

Alle bisher angekündigten Xbox-Spiele, inklusive großer Thrid-Party-Titel, findet ihr hier:

Welche unangekündigten Xbox-Spiele würdet ihr euch für 2021 wünschen?