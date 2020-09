Xbox Series X/S - Aufstellen oder hinlegen? Microsoft gibt die Antwort

Grundsätzlich ist es möglich, die Xbox Series X auch horizontal und die Xbox Series S vertikal aufzustellen. Allerdings weist Microsoft mit einem kleinen Trick darauf hin, welche Position für die jeweilige Konsole besser geeignet ist.

An der Front jedes der beiden Geräte findet ihr das Xbox-Logo. Dieses erstrahlt aber nur dann korrekt, wenn ihr die Konsole in die eigentlich vorgesehene Position bringt.

Bei der Xbox Series X ist das vertikal

Die Xbox Series S solltet ihr horizontal nutzen

Darum solltet ihr auf die Position achten

Die Xbox Series X mag es vertikal: Stellt ihr die Xbox Series X also hin, dann habt ihr diesen schwarzen Tower. Das mag manchem vielleicht nicht so gefallen, die Konsole ist aber dafür ausgelegt. Dann arbeitet die spezielle Lüftung besser.

Legt ihr die Konsole hin, müsst ihr darauf achten, dass ihr genug Platz an der Seite lasst, an der sich der Lüfter des Geräts dann befindet. Sonst könnte es zu Überhitzungen kommen. Stellt ihr die Xbox Series X auf, hat der Lüfter genug Platz nach oben. Natürlich gemäß dem Fall, ihr habt die Konsole nicht in einem niedrigen Schrankfach platziert.

Die Xbox Series S solltet ihr hinlegen: Bei der Xbox Series S ist es ähnlich. Der Lüfter befindet sich im Grunde ebenfalls oben. Das erreicht ihr aber dann, wenn ihr die Konsole hinlegt. In dieser Position kann die Lüftung der Konsole am effektivsten arbeiten.

Stellt ihr die Xbox Series S dagegen auf - was möglich ist - dann müsst ihr darauf achten, dass ihr zwischen dem Lüfter und weiteren Geräten oder einer Wand genug Platz lasst.

Microsoft schreibt euch also nicht vor, wie ihr eure Konsole aufzustellen habt. Anhand des Xbox-Logos bekommt ihr aber einen subtilen Hinweis darauf, welche Position die beste ist.

Wie geht ihr vor? Werdet ihr eure Xbox Series X oder S horizontal oder vertikal betreiben?