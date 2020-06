Xbox Series X: Unverändertes Dashboard soll großes Manko beheben

Wir wissen war, wie die Xbox Series X von außen aussieht aber wie es um die Menüs und die Darstellung am Fernseher steht, ist noch unbekannt. Ein Insider hat jetzt bestätigt, dass es auch nicht allzu viele Änderungen beim Dashboard geben wird.

Die Information kommt über Tom Warren, Senior Editor bei The Verge, der auf Twitter bestätigt, dass er weiß, wie das Menü der Xbox Series X aussieht.

I can confirm the Xbox Series X dashboard will be the same as the Xbox One. Microsoft is adding some additional stuff in for the console features, but the UI and dash will be the same. Speed and perf will also be improved