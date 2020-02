Xbox Series X geht dem Input Lag an den Kragen & darum ist das wichtig

Dass die Xbox Series X ordentlich Power unter der Haube haben wird, ist spätestens seit der 12-Teraflops-Ankündigung bekannt. Microsoft setzt aber nicht nur auf reine Grafik- und Sound-Wucht, sondern verbessert auch Kleinigkeiten, an die man vielleicht erst in zweiter Instanz denkt. Dazu gehört unter anderem die Reduzierung von Latenzen.

Was ist eine Latenz? Als Latenz bezeichnet man die Verzögerung zwischen der Eingabe des Spielers und der Umsetzung auf dem Bildschirm. Viele Spieler nennen das auch "Input-Lag". Eine zu hohe Latenz führt dazu, dass Aktionen im Spiel als zu wenig direkt wahrgenommen werden, vor allem in schnellen Spielen können sie sehr störend sein.

Was macht die Xbox Series X dagegen? In der Konsole gibt es eine neu entwickelte Technologie, die Microsoft Dynamic Latency Input (DLI) getauft hat. Was genau die macht, hat Jason Ronald, der Partner Director of Program Management beim Xbox-Team, Larry "Major Nelson" Hryb in dessen Podcast verraten.

Die DLI ermöglicht die bestmögliche Latenz einer Eingabe, indem die Technologie den kompletten Prozess jederzeit analysiert und entsprechend anpasst. So soll das System auch Eingaben erkennen, die zwischen zwei Frames passieren.

Warum ist DLI der Xbox Series X wichtig?

Die Xbox Series X ermöglicht Framerates von bis zu 120 Bildern in der Sekunde. Bei höheren Bildraten ist eine geringe Latenz noch entscheidender, da mit der Bildrate auch die Pausen zwischen den Bildern ansteigen. Große Latenzen würden hier zu einem vermutlich unbefriedigenden Spielerlebnis führen. Die DLI soll hier möglichen Problemen vorbeugen.

Allerdings: Schon in der aktuellen Generation sind größere Latenzen und Input-Lags immer seltener ein Problem, insbesondere bei kompetitiven Spielen wie Shootern aber durchaus entscheidend. Wir sind gespannt, ob man diesbezüglich einen wirklich Unterschied bei der Xbox Series X bemerken wird.

Die Xbox Series X erscheint zum Weihnachtsgeschäft 2020 und wird unter anderem auch eine "Quick Resume"-Funktion bieten, mit der ihr mehrere Spiele parallel laufen lassen könnt. Alle weiteren Infos zur neuen Microsoft-Konsole findet ihr in unserer großen Übersicht.

186 3 Mehr zum Thema Xbox Series X - Release, Preis, Specs: Alle Infos & Gerüchte in der Übersicht

Wie wichtig sind euch geringe Latenzen in einem Spiel?