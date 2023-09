Xbox Series X: Jetzt mit EA Sports FC 24 und Diablo 4 günstiger als einzeln im Angebot schnappen

Gerade könnt ihr die Xbox Series X mit zwei Top-Spielen im Angebot bekommen und bezahlt dabei weniger als für die Konsole allein.

Bei MediaMarkt könnt ihr die Xbox Series X gerade im Bundle mit gleich zwei großen AAA-Spielen im Angebot bekommen: Für die Konsole zusammen mit Diablo 4 und dem heute erst erschienenen EA Sports FC 24 zahlt ihr aktuell nur noch 499,99€ - ein sehr gutes Angebot, wenn man bedenkt, dass der Einzelpreis der Xbox Series X derzeit bei 549,99€ liegt.

Das Angebot findet ihr auf der Produktseite des Diablo 4-Bundles, wenn ihr ein wenig nach unten scrollt. Ihr könnt aber auch das Diablo 4-Bundle und EA Sports FC 24 separat in euren Warenkorb legen, der Rabatt wird dort dann automatisch einberechnet.

Alternativ findet ihr das Angebot übrigens auch bei Saturn. Das Bundle gehört zu einer größeren Aktion, in der ihr noch weitere Xbox-Bundles günstig bekommt, zum Beispiel die Xbox Series S mit EA Sports FC 24 für 249,99€. Die Aktion läuft prinzipiell noch bis zum 8. Oktober, ihr solltet euch aber nicht darauf verlassen, dass jedes Bundle bis zum Schluss verfügbar ist. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Was bietet EA Sports FC 24?

7:34 EA Sports FC 24 zeigt endlich jede Menge richtiges Gameplay

Trotz fehlender FIFA-Lizenz ist EA Sports FC 24 wie sein Vorgänger FIFA 23 weiterhin ein umfangreiches Fußballspiel. Mehr als 700 Teams aus über 30 Ligen wurden lizenziert, außerdem sind von Ultimate Team über Straßenfußball und Karrieremodus bis hin zur Weltmeisterschaft die beliebtesten Modi alle wieder mit dabei. Verbesserungen gibt es auch: Die Simulation verschiedener Spielstile soll für ein realistischeres Spielgefühl sorgen. Mehr erfahrt ihr in unserem Test.

Wie gut ist Diablo 4?

30:01 Wir haben endlich die Vollversion von Diablo 4 gespielt: Das ist unser erstes Fazit

Für die jüngsten Updates musste sich Blizzard zwar eine Menge Kritik anhören, in seinem Kern ist Diablo 4 aber ein sehr gelungenes Action-RPG, das in unserem GamePro-Test nicht ohne Grund 94 Punkte abgestaubt hat. Nicht nur der düstere, blutige Look geht wieder deutlich mehr in Richtung von Diablo 2, auch das Fortschrittssystem ist wieder traditioneller. Durch die höhere Komplexität der Skilltrees haben wir mehr Raum zum Experimentieren mit den verschiedenen Charakterklassen.

