Xbox Series X: Fans beklagen erste Defekte mit dem Laufwerk

Im Großen und Ganzen verlief der Release der Xbox Series X relativ reibungslos. Ein paar Probleme gab es aber dennoch: Direkt zum Konsolenlaunch gab Microsoft an, dass es bei einigen Features zu Schwierigkeiten kommen kann. In einem Blog-Post wurde die Lösungen einiger Probleme kommuniziert. So könnt ihr beispielsweise einen schwarzen Bildschirm nach Einlegen von DVDs und Blu-Rays verhindern, indem ihr die Disk entfernt und die Konsole neustartet.

Doch wie nun in einigen Tweets zu sehen ist, kann es durchaus vorkommen, dass eure Xbox Series X erst gar nicht eure Disk annimmt.

Xbox Series X wird zur Klickermaschine

Einige Nutzer beklagen, dass ihre brandneue Xbox Series X die Disks nicht mehr ins Laufwerk einführt. In Videos ist zu sehen, wie die Disk im Laufwerk hängen bleibt. Doch auch nachdem die Disk ins Laufwerk eingeführt wurde, kann es zu Problemen kommen: Andere User beschweren sich über ein seltsames Klicken, das zu hören ist, wenn die Disk akzeptiert wurde.

In einem Tweet ist sogar zu hören, wie eine Xbox Series S ähnliche Geräusche erzeugt. Dies wird aber wohl kaum ein Laufwerkproblem sein, da die Xbox Series S gar keines besitzt. Woher hier also das seltsame Geräusch kommen mag, bleibt fraglich.

Trouble Shooting mit der Xbox Series X

Wie kann ich das Problem lösen? Laut Polygon half es einigen Nutzern, dass sie die Lage ihrer Xbox Series von horizontal auf vertikal oder umgekehrt änderten. Einige Spieler hören das seltsame Klick-Geräusch nur beim Installieren von Spielen, was noch zu verschmerzen wäre.

Wer kann mir bei Problemen solcher Art helfen? Microsoft ging nicht direkt auf diese Probleme ein, sondern verwies via Twitter darauf, dass Betroffene sich an den Xbox Support wenden und ihr Problem schildern können.

Wir hatten übrigens keine der oben genannten Probleme mit unserer Xbox Series X feststellen können. Wie bei allen Releases aufwändiger Technik-Geräte gibt es immer auch Einzelprodukte, die Probleme und Fehler aufweisen. Das war in Vergangenheit schon so und wird bei der PS5 auch nicht anders sein. Das bedeutet also nicht, dass es bei der Xbox Series X per se Probleme mit der Verarbeitung gibt.

Unsere Erfahrungen könnt ihr hier nachlesen:

Habt ihr erste Probleme mit eurer Xbox Series X feststellen können?