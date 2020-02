Xbox Series X - Preis & Co werden angeblich noch vor E3 enthüllt

Bis auf den Namen, das Design und diverse kleine Hinweise zu den Specs sind bislang nur wenige Details zu Microsofts Xbox Series X bekannt, die Ende 2020 erscheinen wird. Mit der Verkündung von weiteren Informationen rechnen viele erst auf der E3 2020. Doch es könnte schon davor passieren.

Hinweis zum kompletten Reveal der Xbox Series X

In diese Richtung deutet nämlich die Aussage von Tom Warren, der als Senior Editor beim Magazin The Verge arbeitet. Warren antwortete in einem Thread des Resetera-Forums auf die Frage, ob die vollständige Enthüllung der Xbox Series X auf der E3 stattfinden werde mit:

"Nein, vor der E3."

Eine Quelle für diese Aussage lieferte Warren nicht, weswegen diese Information also mit größter Vorsicht genossen werden und als Gerücht eingeordnet werden muss. Denn warum sollte ausgerechnet ein Medienvertreter in diese Pläne eingeweiht sein?

Termin vor der E3 nicht unwahrscheinlich

Dass Microsoft die Konsole noch vor der E3 ausführlich präsentieren könnte, ist nicht unwahrscheinlich. Denn obwohl Microsoft auf der E3 2020 wegen Sonys Absage, wäre ihnen bei einem Vorab-Reveal wirklich die uneingeschränkte Aufmerksamkeit sicher.

Was noch dafür spricht: Microsoft hatte auch die Xbox One im Jahr 2013 vor der Messe enthüllt, sich bei dieser Präsentation aber mit dem legendären Fokus auf "TV" und einigen fragwürdigen Entscheidungen (Online-Zwang, Gebrauchtspiele-Gängelung etc.) selbst ein Bein gestellt.

Auf der E3 2013 konzentrierte man sich dann auf die Spiele. Ein Modell, das durchaus auch für die Xbox Series X denkbar ist, schließlich gibt es es ja bereits einige bestätigte Titel, zu denen beispielsweise Gameplay gezeigt werden könnte.

Was könnte Microsoft beim Full Reveal zeigen?

Da das Design der Konsole bekannt ist, wird sich Microsoft bei einer vollständigen Enthüllung des Systems vermutlich auf andere Punkte konzentrieren. Und davon gibt es einige, die noch offen sind wie zum Beispiel

Preis

Hardware-Daten/Specs

Controller

Release-Zeitraum

Was macht Sony? Auch beim großen Microsoft-Konkurrenten steht in den kommenden Wochen und Monaten der Reveal der PS5 an. Bleibt die Frage, ob Sony vorlegt oder nachzieht. Schließlich wollen sich die Japaner angeblich unter anderem bei der Preisgestaltung an der Xbox Series X orientieren.