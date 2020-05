Xbox Series X-Gameplay-Reveal: Alle Spiele & Ankündigungen im Überblick

Zur neuen Xbox Series X haben wir bislang schon einiges erfahren, denn Design, Hardware-Specs und den Controller hatte Microsoft in den vergangenen Wochen und Monaten bereits präsentiert. Doch eine wichtige Frage war bislang unbeantwortet geblieben: Wie sehen eigentlich die Spiele für die Series X aus?

Die Antwort auf diese Frage gab Microsoft nun mit einer besonderen Inside Xbox-Ausgabe, in der in einer knappen Stunde insgesamt 13 Spiele für die neue Konsole gezeigt wurden, darunter auch einige Neuankündigungen. Alle davon sind Third-Party-Produktionen, fast alle davon erscheinen auch für andere Systeme. "Richtiges" Gameplay gab es zwar zu sehen, dieses war aber meist in schnell geschnittene In-Engine-Trailer verpackt.

Viele der gezeigten Titel machen zudem Gebrauch vom neuen Smart Delivery-Feature für die Xbox Series X. Mit Smart Delivery müsst ihr ein Spiel nur auf einer Plattform kaufen (Xbox One oder Xbox Series X) und erhaltet die angepasste und optimierte Version für das jeweils andere System kostenlos dazu.

Alle Spiele & Neuankündigungen im Überblick

Bright Memory Infinite

Genre: Ego-Shooter

Entwickler: FYQD

Release: 2020

Smart Delivery: Nein

Bright Memory Infinite ist bereits seit März für den PC erhältlich, während der Inside Xbox-Episode wurde nun eine Series X-Umsetzung angekündigt.

Worum geht's? BMI ist ein Ego-Shooter im Stil von Shadow Warrior 2. Die Protagonistin, die einer uralten finsteren Macht entgegen treten muss, setzt neben futuristischen Waffen auf Hakampf-Manöver und diverse Spezialangriffe ein, die Angriffsstile sind ebenfalls variabel.

Dirt 5 (Neu)

Genre: Rennspiel

Entwickler: Codemasters

Release: 2021

Smart Delivery: Nein

Die Rally-Serie Dirt von Codemasters bekommt ihren mittlerweile fünften Teil. Der Vorgänger Dirt 4 erschien vor knapp drei Jahren und strich in unserem Test eine 86er-Wertung ein.

Worum geht's? Natürlich flitzt ihr auch in Dirt 5 wieder in unterschiedlichen Disziplinen über Stock und Stein, dieses Mal in einer bislang ungekannten grafischen Qualität, mehr Effekten und bis zu 120 hz. Außerdem wird es mehr Strecken und Fahrzeuge geben als in jedem anderen Teil der Serie.

Scorn

Genre: Horror

Entwickler: Ebb Software

Release: 2020

Smart Delivery: Nein

Worum geht's? Scorn ist ein Horrorspiel, in dem man aus der Ego-Ansicht eine offene Alptraum-Welt erkundet. Die verschiedenen Bereiche der verstörenden Umgebung haben eine jeweils individuelle Hintergrundgeschichte und eigene Charaktere. Gameplaytechnisch erwartet euch in Scorn eine Mischung aus Rätseln und Shooter-Elementen.

Chorus (Neu)

Genre: Shooter

Entwickler: Deep Silver Fishlabs

Release: 2021

Smart Delivery: Ja

Von Deep Silver erscheint im nächsten Jahr der Space Combat-Shooter Chorus, neben der Xbox Series X auch für die Xbox One, PS4, PS5, Google Stadia und den PC.

Worum geht's? Als Sternenschiff-Pilotin Nara jagt ihr in eurem Schiff Forsaken den dunklen Kult "The Circle" und deren Anführer "Prophet". Abschnitte, in denen ihr Bereiche erkundet und euer Schiff und eure Waffen auflevelt, wechseln sich mit Dogfights gegen andere Schiffe ab.

Madden NFL 21 (Neu)

Genre: Sport

Entwickler: Electronic Arts

Release: 2020

Smart Delivery: Ja

Wenig überraschend bekommt die NFL-Serie von EA auch in diesem Jahr wieder einen Ableger, während der Inside Xbox-Episode gab es bereits kurze Schnipsel aus Madden NFL 21 zu sehen.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Genre: Rollenspiel

Entwickler: Hardsuit Labs

Release: 2020

Smart Delivery: Ja

Auch das Vampir-Abenteuer Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 bekommt eine Umsetzung für die Xbox Series X.

Worum geht's? Die Handlung von Bloodlines 2 spielt in Seattle, bei einem Spitzzahn-Überfall am Pioneer Square wird unser Held/Heldin zum Blutsauger. Danach enträtseln wir, wer hinter dem Überfall steckt und welche Verschwörungen die Schattenwelt Seattles durchziehen. Die Spielwelt unterteilt sich in Hubs, in denen wir auch versteckte Quests aufstöbern können.

Call of the Sea (Neu)

Genre: Puzzle

Entwickler: Raw Fury

Release: 2020

Smart Delivery: Ja

Der Ego-Puzzler Call of the Sea feierte im Inside Xbox-Stream seine Premiere und erinnert allein wegen der Perspektive ein wenig an den Rätsel-Hit The Witness.

Worum geht's? In Call of the Sea spielt ihr eine Frau namens Nora, die auf einer geheimnisvollen Insel im Südpazifik die verschwundene Expeditionsgruppe ihres Mannes sucht.

The Ascent (Neu)

Genre: Shooter

Entwickler: Curve Digital

Release: 2020

Smart Delivery: Ja

Worum geht's? The Ascent spielt in einer Cyberpunk-Welt in der die namensgebende Ascent Group zusammengebrochen ist und damit für größtes Chaos in der Welt sorgt, weil damit auch alle Systeme zusammenbrechen. Jeder ist auf sich alleingestellt und es ist nun an euch, dafür zu sorgen, dass feindliche Gruppierungen nicht die Kontrolle übernehmen.

The Medium (Neu)

Genre: Horror

Entwickler: Bloober Team

Release: 2020

Smart Delivery: Nein

The Medium ist das neueste Spiel von Bloober Team, den Machern von Layers of Fear und Blair Witch. Der Titel wird exklusiv für die Xbox Series X und den PC erscheinen.

Worum geht's? Als Medium Marianne reist ihr in eine verlassene Hotelanlage, nachdem ihr die Vision eines Kindsmordes hattet und sucht dort nach Antworten. Die Besonderheit: Marianne lebt in zwei Welten, der realen und einer spirituellen. Für die Sounduntermalung jeder Welt gibt es jeweils einen Komponisten.

Scarlet Nexus (Neu)

Genre: Action-Rollenspiel

Entwickler: Bandai Namco

Release: 2020

Smart Delivery: Ja

Worum geht's? Ihr übernehmt die Rolle von Yuito Sumeragi, der der Vereinigung OSF beitritt, um seine PSI-Fähigkeiten weiter auszubauen. Mit ihm zieht ihr durch die futuristische Stadt New Himuka und löst diverse Mysterien.

Second Extinction (Neu)

Genre: Koop-Shooter

Entwickler: Systemic Reaction

Release: 2020

Smart Delivery: Ja

Worum geht's? Abgefahrene Idee: In Second Extinction ist es euer Ziel, zusammen mit bis zu zwei anderen Mitspielern mutierte Dinosaurier zu eliminieren, die die Erde übernommen haben. Shooter-typisch stehen euch dabei etliche Waffen, Skills und Fähigkeiten zur Verfügung.

Yakuza: Like a Dragon

Genre: Action-Adventure

Entwickler: Hardsuit Labs

Release: 2020

Smart Delivery: Ja

Kleine Überraschung: Der neueste Yakuza-Teil erscheint nicht mehr exklusiv für die PS4, sondern kommt auch für die Xbox One, die Series X und den PC.

Worum geht's? Der siebte Teil der Yakuza-Reihe wagt mit einem neuen Protagonisten auch ein paar Experimente. So erkundet ihr im Spiel mit Yokohama eine neue Stadt und die bisherigen Echtzeit-Kämpfe gegen Banditen, Yakuza & Co. werden nämlich durch ein rundenbasiertes Kampfsystem ersetzt, das an JRPGs erinnert.

Assassin's Creed Valhalla

Genre: Action-RPG

Entwickler: Ubisoft

Release: 2020

Smart Delivery? Ja

Dass Ubisofts Wikinger-Spiel Assassin's Creed Valhalla einen Auftritt haben würde, war keine Überraschung mehr, sondern bereits im Vorfeld bekannt. In der Show konnte man aber einen Blick auf einen schnell geschnittenen Gameplay-Trailer werfen.

Worum geht's? In Valhalla übernehmt ihr die Rolle des wahlweise männlichen oder weiblichen Protagonisten Eivor und brechen mit unserem Clan von Norwegen aus auf, um auf den britischen Inseln eine neue Heimat zu finden, was allerdings alles andere als friedlich abläuft.

Wie hat euch die Xbox-Präsentation gefallen?