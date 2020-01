Xbox Series X - Hardware Director will nicht, dass wir die Specs kennen

Auch wenn wir schon eine ganze Menge über Microsofts Next-Gen-Konsole wissen, hüllt sich Microsoft über die genauen Specs, also Hardware-Daten der Xbox Series X noch in Schweigen. Und es eben bei noch nicht verfügbaren Infos so ist: Weltweit gieren die Fans danach.

Und diesen Wunsch nach den exakten Spec-Reveals kann der Hardware Director der Series X bei Microsoft, David Prien, nicht nachvollziehen. Auf Twitter hat er darüber sein Unverständnis geäußert und will wissen, warum man so früh vor dem Launch einer Konsole die genauen Specs erfahren wollen.

Für ihn seien zu früh verratene Specs wie Film-Spoiler, die er nicht wissen wolle, bevor er das Ticket gekauft hat.

Serious question, not looking for toxicity or box wars. Why do people want to know specs of anything so far in advance? Will it change what you buy since it will be same day of launch? To me it's like movie spoilers I don't want to know until I buy my movie ticket.