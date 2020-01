Xbox Series X - Microsoft schützt "Power your Dreams"-Slogan

Während der offiziellen Enthüllung von Microsofts nächster Xbox - die nur Xbox heißt, aber eine Produktlinie Series X bekommt - war er bereits zu sehen und jetzt steht fest, dass er zukünftig noch häufiger zu sehen sein wird: Der Slogan/Marketing-Untertitel für die neue Konsole.

Der lautet: "Power your dreams" und will darauf hinweisen, dass die Series X offenbar in der Lage ist, Dinge zu erschaffen, von denen vorher nur geträumt werden konnte.

Eben jenen Slogan hat sich Microsoft nun beim United States Patent & Trademark Office schützen lassen bzw. ein Markenschutzrecht auf den Untertitel beantragt. (via: gamespot.com)

Slogans haben Tradition bei Microsoft

Dabei geht es unter anderem um die Verwendung für Videospiele und Online Entertainment, aber zum Beispiel auch für Kleidung. Egal wo, spätestens Ende des Jahres zum Launch der Series X dürfte euch der Spruch regelmäßig begegnen.

Marketing-Untertitel haben bei Xbox-Konsolen Tradition. Bei der Xbox One war es beispielsweise "Jump ahead", bei der Xbox 360 "Jump in" und bei der Original Xbox "Play more".

Mehr zur Xbox Series X: