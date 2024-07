Viele Spiele laufen auf PS5 besser als auf Xbox Series X - Technik-Experten erklären jetzt endlich, warum das so ist

Noch nie waren sich die Geräte einer Konsolengeneration so ebenbürtig, wie es bei PS5 und Xbox Series X der Fall ist.

Microsoft bewirbt die Xbox Series X als leistungsfähigste Konsole der Welt und hat auf dem Papier auch recht, wenn es um blanke Zahlen geht. Aber manche Spiele wie Elden Ring laufen auf der PS5 in höheren Framerates, obwohl sie eigentlich weniger Leistung auf die Straße bringt.



Wieso das so ist und wieso sie Elden Ring trotzdem lieber auf der Xbox Series X spielen, erklären die Technik-Experten von Digital Foundry. Sie haben mit haufenweise unabhängigen Entwicklerstudios darüber gesprochen.

Wenn die Xbox Series X leistungsfähiger ist, wieso laufen manche Spiele besser auf der PS5? Technik-Experten erklären es

Darum geht's: Die Xbox Series X trumpft mit einer theoretischen GPU-Leistung von 12 TeraFLOPS und einer maximalen Speicherbandbreite von 560 GB pro Sekunde auf. Dem gegenüber stehen 448 GB/s und 10,23 TeraFLOPS der PS5.

Die Sony-Konsole hat leistungstechnisch also theoretisch weniger zu bieten, schafft es aber trotzdem, dass einige Spiele besser auf ihr laufen.

Warum ist das so? Wieso läuft zum Beispiel Elden Ring auf der PS5 mit mehr FPS, wenn die Xbox eigentlich mehr Power hat? Um diese Frage ein- für allemal zu klären, hat Digital Foundry bei richtig vielen Entwickler*innen nachgefragt, die Spiele für beide Plattformen gemacht haben. Die müssen es schließlich wissen und haben dann auch einige ziemlich erhellende Antworten parat.

Der Hauptgrund, den die Entwickler*inenn genannt haben, hat nichts mit den Geräten, der Hardware oder ihrer Architektur zu tun, sondern mit der Entwicklungsumgebung. Und Achtung, jetzt wird es sehr technisch: Der PlayStation GPU-Compiler soll deutlich effizienter arbeiten, als das bei Microsoft der Fall ist. So kann die Grafik-Hardware dank einem Low Level-API-Zugang schlicht besser genutzt werden.

Die Grafikeinheit selbst spielt aber natürlich auch eine wichtige Rolle. Beziehungsweise ihre Taktrate. Als zweithäufigster Grund wurde genannt, dass die PS5 zwar weniger Recheneinheiten besitzt, die komplette GPU aber schneller läuft. So kann sie bestimmte Aufgaben schneller erledigen, was vielen Spiele-Engines zugute kommt.

Aber die Xbox Series X hat natürlich auch immer noch Vorteile. Beispielsweise hilft die Standardisierung im Hinblick auf Direct X 12 und die DXR Raytracing-API vielen Entwickler*innen, weil so eine große Ähnlichkeit zur PC-Arbeitsumgebung herrscht. Außerdem komme es laut Digital Foundry immer auf die Spiele und ihre Engines an. Manche profitieren deutlich mehr von dem höheren Rechen-Durchsatz, den die Xbox Series X bietet.

FPS sind nicht alles: Last, but not least erklären die Experten auch noch, dass sie zum Beispiel Elden Ring viel lieber auf der Xbox Series X als auf der PS5 spielen. Das liegt nicht an der niedrigeren Framerate, sondern daran, dass Sonys PS5 mit einer weniger gelungenen VRR-Implementation auskommen muss. So spielt sich Elden Ring auf der Xbox Series X einfach smoother, angenehmer und konsistenter.

Wie empfindet ihr den Leistungsunterschied zwischen den aktuellen Konsolen? Welche Titel spielt ihr lieber auf welchem Gerät, wenn ihr die Wahl habt?