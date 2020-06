Xbox Series X löst viele Probleme der aktuellen Konsolen, sagt Entwickler

Mit der Xbox One X und der PS5 erwartet uns Ende des Jahres der Sprung in die nächste Konsolengeneration. Für Spieler und Entwickler-Teams gleichermaßen bedeutet das etliche Vorteile, schließlich versprechen die Systeme vor durch ihre neuen Prozessoren und Grafikeinheiten sowie schnellen SSDs einen merkbaren Sprung.

Dass auch viele Entwickler von den Möglichkeiten der neuen Systeme angetan sind, ist nichts Neues, trotzdem hat sich aktuell das Bloober Team in einem Interview mit dem Edge Magazin speziell zur Xbox Series X geäußert, für das das Team derzeit das Horrorspiel The Medium entwickelt. (via wccftech)

Und wenn es nach Producer Jacek Zieba und Lead Game Designer Wojciech Piejko geht löst die Series X viele Probleme der aktuellen Konsolengeneration. Vor allem natürlich auf technischer Seite, wie Zieba betont:

Wir starteten die Entwicklung (für The Medium) auf der aktuellen Konsolengeneration mit ein paar grundsätzlichen Ideen. Aber dann dachten wir: 'Okay, diese Generation packt das nicht'. Dann kam die Series X und sofort dachten wir 'Das dürfte funktionieren'.

"Wir hätten es für Current Gen bringen können, aber.."

Laut Zieba fühle das Team nun keine Einschränkungen mehr bei der Entwicklung, speziell bei der SSD und den deutlich kürzeren bis gar keinen Ladezeiten, was die Immersion erhöhen würde. Und Wojciech Piejko ergänzte, dass man das Spiel zwar auf der aktuellen Generation hätte machen können, aber die Vision davon nicht in Gänze hätte umgesetzt werden können.

Letzteres hatte er übrigens bereits Anfang Mai kurz nach der Enthüllung des Spiels im Gespräch mit GamePro.de gesagt.

The Medium wird Ende des Jahres exklusiv für die Xbox Series X erscheinen. Im Juli wird Microsoft ein großes Event abhalten, in dem etliche First-Party-Spiele für die Konsole gezeigt werden, darunter Halo Infinite.