Xbox Series X - Im Juli zeigt Microsoft die First-Party-Titel

Der Gameplay-Reveal für Xbox Series X-Spiele am Donnerstag ist erst der Anfang. Wie Microsoft jetzt bekannt gegeben hat, wird es von jetzt an bis zum Ende des Jahres - und damit dem Release der Konsole - monatliche Info-Update für die nächste Xbox-Generation geben. Microsoft nennt das Ganze "Xbox 20/20".

Los geht's wie bereits bekannt am Donnerstag mit einer Inside Xbox-Ausgabe, in der erstmals Gameplay von Third-Party-Spielen für die Xbox Series X gezeigt wird, darunter auch das kürzlich angekündigte Assassin's Creed Valhalla.

Auf dem Event werden laut Microsoft auch weitere Smart Delivery-Spiele bestätigt. Mit Smart Delivery müsst ihr ein Spiel nur auf einer Plattform kaufen (Xbox One oder Xbox Series X) und erhaltet die angepasste und optimierte Version für das jeweils andere System kostenlos dazu.

Im Juli liegt der Fokus auf den First Party-Games

Die Inhalte für die Juni-Ausgabe von Xbox 20/20 hat Microsoft zwar noch nicht verraten, dafür aber, dass es im Juli mit einem starken Fokus auf die First Party-Spiele aus den Xbox Game Studios weitergeht. Vermutlich wird dann auch endlich Gameplay zu Xbox-exklusiven Titeln wie

zu sehen geben. Bestätigt ist das zwar noch nicht, wir gehen allerdings fest davon aus, schließlich sind es im Juli nur noch wenige Monate bis zum Release der Series X.

Die neue Microsoft-Konsole soll unverändert Ende 2020 erscheinen, Chip-Hersteller AMD erhöht aktuell die Produktionskapazitäten, um der höheren Nachfrage durch die kommenden Systeme gerecht zu werden.

Alles weitere zur Next Gen-Konsole lest ihr in unserem großen FAQ zur Xbox Series X.