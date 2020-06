Xbox Series X: Microsoft plant 2021 Hardware-Upgrade für xCloud

Microsofts xCloud-Streamingdienst wird in Zukunft noch wichtiger. Für den Wechsel zur Generation Xbox Series X plant das Unternehmen laut The Verges Tom Warren ein großes Hardware-Upgrade. Dieses ist seinen Informationen zufolge für das Jahr 2021 geplant.

Tom Warren erklärt:

"Microsoft plant, Project xCloud-Server im Jahr 2021 auf Xbox Series X-Hardware zu aktualisieren. Beim Start wird Project xCloud hauptsächlich von vorhandenen Xbox One S-Blades angetrieben. xClould soll im Rahmen des Xbox Game Pass später in diesem Jahr starten."

Next-Gen-Spiele sind anspruchsvoll

Die kommenden Spiele für die Xbox Series X werden natürlich höhere Anforderungen haben. Immerhin soll 4K und 60fps unterstützt werden neben diversen grafischen Features wie Raytracing. Dafür ist eine leistungsstarke Hardware nötig, damit die gestreamten Spiele mit bestmöglicher Bildqualität gespielt werden können.

Hierzu meint Tom Warren:

"Microsoft arbeitet nun daran, diese xCloud-Server schließlich auf den Xbox Series X-Prozessor umzustellen. Dieser Prozessor der nächsten Generation ist weitaus leistungsfähiger und kann vier Xbox One S-Spielsitzungen gleichzeitig auf einem einzigen Chip ausführen. "

"Es enthält auch einen neuen integrierten Video-Encoder, der bis zu sechsmal schneller ist als der aktuelle externe Encoder, den Microsoft auf vorhandenen xCloud-Servern verwendet."

Derzeit befindet sich der Streaming-Service xCloud in der Beta. Einen genauen Starttermin gibt es momentan noch nicht. Über den Streaming-Dienst will Microsoft in Zukunft Spiele anbieten, die ihr ähnlich wie bei Google Stadia einfach per Streaming zockt.

Die Xbox Series X erscheint Ende 2020. Hier sind alle Infos zur Next Gen-Konsole von Microsoft in der Übersicht.

Was haltet ihr von xCloud? Würdet ihr den Streaming-Dienst von Microsoft nutzen?