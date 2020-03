Xbox Series X: Microsoft kündigt Livestreams mit neuen Infos an

Eigentlich hätte nächste Woche die GDC (Game Developers Conference) in San Francisco stattfinden sollen, die aber wegen dem Coronavirus abgesagt werden musste. Verschiedene Publisher und Entwickler, die dort sprechen wollten, verlagern deshalb jetzt ihr Programm auf andere Lösungen. Darunter auch Microsoft, die nächste Woche auf Mixer in verschiedenen Streams unter anderem über die Xbox Series X sprechen werden.

Ersatzprogramm für die GDC

Da die Game Developers Conference ausfallen muss, hat Microsoft ein Ersatzprogramm namens Game Stack Live auf Mixer angekündigt. Dieses wird am 17. und 18. März jeweils um 18 Uhr deutscher Zeit starten.

Neues zur Xbox Series X: Im Rahmen dieser Streams wird es am Mittwoch, dem 18. März auch Neuigkeiten zur nächsten Konsolengeneration seitens Microsoft geben. Um 18:40 Uhr deutscher Zeit startet im Stream ein Gespräch um das Thema, wie Online-Services die nächste Generation der Entwicklung von Videospielen definieren wird. Danach geht es um Project xCloud sowie Xbox Series X und wie die Verbindung zwischen den beiden Plattformen das nächste Kapitel für Videospiele einläutet.

Alle Streams am 17. und 18. März

Im Folgenden findet ihr alle Streams in deutscher Zeit, die Microsoft im Rahmen von Game Stack Live streamen wird. Darunter zählen Gespräche rund um die Entwicklung von Videospielen an sich, ein Blick hinter die Kulissen von Spielen wie Gears 5 oder Sea of Thieves sowie der Blick auf die Xbox Series X.

Tag 1

18:00 - Welcome to Game Stack Live!

- Welcome to Game Stack Live! 18:25 - How The Coalition built Gears 5 to be more accessible

- How The Coalition built Gears 5 to be more accessible 18:45 - Building accessibility into your game - the Xbox Accessibility Guidelines

- Building accessibility into your game - the Xbox Accessibility Guidelines 19:00 - Panel: The changing nature of today's game industry

- Panel: The changing nature of today's game industry 19:35 - Panel: How to be intentionally inclusive in your game design

- Panel: How to be intentionally inclusive in your game design 20:15 - What is Microsoft Game Stack?

- What is Microsoft Game Stack? 20:30 - The Importance of LiveOps

- The Importance of LiveOps 21:00 - Rare: Building Sea of Thieves with a LiveOps Mentality

- Rare: Building Sea of Thieves with a LiveOps Mentality 21:35 - What it means to run a game studio - a conversation with Turn 10

- What it means to run a game studio - a conversation with Turn 10 22:00 - Maximizing impact and reach for your independent games with the ID@Xbox team

Tag 2

18:00 - Previously on Game Stack Live

- Previously on Game Stack Live 18:15 - How inXile used creative iteration to drive Wasteland's development

- How inXile used creative iteration to drive Wasteland's development 18:40 - Panel: How online services are defining the next generation of game development

- Panel: How online services are defining the next generation of game development 19:40 - Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming

- Xbox Series X + Project xCloud = New Chapter in Gaming 20:40 - The spark of creativity that drives Double Fine

- The spark of creativity that drives Double Fine 21:20 - What's new in DirectX: Raytracing, mesh shading, and more

Mehr zur Xbox Series X

So langsam gibt Microsoft nach und nach mehr zur Konsole bekannt. Darunter zum Beispiel, wie die Hardware-Specs sein werden. Was vor allem die oft zitierten Teraflops bedeuten, haben wir für euch aufgeklärt. Zudem wird es kostenlose Updates geben, um Xbox One-Spiele auf der Xbox Series X in einer verbesserten Variante spielen zu können.