Das Design der Xbox Series X ermöglicht es, die Konsole sowohl horizontal als auch vertikal aufzustellen, je nach verfügbarem Platz. Dadurch, dass die Series X allerdings nur einen Lüfter besitzt ergibt sich unter anderem die Frage, ob es in Sachen Kühlung eine optimale Position für die Konsole gibt.

Exakt diese Frage stellte GamePro.de Jason Ronald im Interview, der darauf eine eindeutige Antwort hatte.

Auf Nachfrage, inwiefern die Positionen der Konsole getestet wurden, um unter anderem Benutzerfehler zu erkennen, sagte Ronald:

"Wir haben enorme Mengen an Tests durchgeführt. Wir haben die Konsole in extrem viele unterschiedliche Möbelkonfigurationen gepackt, wir haben getestet, was passiert, wenn jemand einen Controller auf die Oberseite legt oder Dinge in dieser Richtung und wir sind sehr zufrieden mit dem Design, das wir haben. [...]"