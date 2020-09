Xbox Series X: Microsoft gibt Preis und Release offiziell bekannt

So langsam wurde es auch Zeit. Nachdem Aussehen und Specs der Xbox Series X schon länger bekannt sind und Microsoft auch offizielle Infos zur kompakten Xbox Series S verriet, legen sie endlich bei der Xbox Series X nach. In einer Pressemitteilung gab Microsoft offiziell Preis und Release der Xbox Series X bekannt, womit die wilden Spekulationen der letzten Monate ihr Ende finden.

Preis und Release der Xbox Series X sind endlich offiziell

Wann erscheint die Xbox Series X? Microsofts Xbox Series X wird ab dem 10. November 2020 in den Läden stehen. Damit erscheint die Konsole zeitgleich mit der kleinen Schwester, der Xbox Series S.

Wie teuer ist die Xbox Series X? Die Xbox Series X wird 499,99 Euro (UVP) kosten und ist damit 200 Euro teurer als die Xbox Series S.

Wann starten die Vorbestellungen? Das wohl wichtigste an der Ankündigung für viele ist aber das Datum ab wann Vorbestellungen für die Xbox Series X und Xbox Series S möglich sein werden. Demnach solltet ihr euch den 22. September im Kalender rot anstreichen. Ab dann können die neuen Konsolen vorbestellt werden.

Alle weiteren Infos zu technischen Daten, Abwärtskompatibilität, Controller und mehr findet ihr in unserer Übersicht zur Xbox Series X:

Xbox Series X/S - Bestätigte Launch-Spiele

Zum Start der neuen Konsolen stehen uns vor allem Cross Gen-Titel zur Auswahl, die ebenfalls auf der Xbox One erscheinen. Zu den bisher offiziell bestätigten Spielen zählen unter anderem:

Eine Auflistung aller bisher bestätigten Spiele für die Xbox Series X und Xbox Series S findet ihr hier:

Die Xbox Series S als Alternative

Wer nicht so tief in die Tasche greifen will, der kann auf die Xbox Series S zurückgreifen. Hierfür müssen allerdings auch ein paar Abstriche wie ein fehlendes Laufwerk hingenommen werden. Alles, was wir bisher zur kompakten Next Gen-Konsole von Microsoft wissen, erfahrt ihr hier:

