Xbox-Chef zur Series X: 'Wir produzieren sie, so schnell wir können'

Auch wenn die PS5 das Videospiel-Thema 2020 gewesen sein mag, warten ebenfalls viele Kunden auf eine Xbox Series X. Dass Microsoft in Deutschland nicht ganz so große Probleme hat, liegt vermutlich an der niedrigeren Nachfrage. Trotzdem kann diese bei Weitem noch nicht gedeckt werden.

Das bestätigte auch Microsofts Larry Hryb, besser bekannt als Major Nelson, in seinem finalen Podcast des Jahres 2020. Xbox-Chef Phil Spencer schaute auch vorbei, und versicherte den Fans, dass das Unternehmen alles tun werde, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Deswegen hakt die Produktion

Spencer erklärt, dass die Produktion und die Logistik momentan mit Einschränkungen laufen, ohne explizit auf die Corona-Pandemie einzugehen. Außerdem versprach der Xbox-Chef, dass Microsoft keine Geräte zurückhalten werde.

"Letztendlich geht es um Physik und Entwicklung. Wir bauen [die Xbox Series X/S] so schnell, wie wir können. Wir haben alle Fließbänder am Laufen. Letzte Woche habe ich mit AMDs Lisa Su telefoniert: 'Wie bekommen wir mehr? Wie bekommen wir mehr?' Wir arbeiten also ohne Unterlass an der Sache, aber es liegt nicht nur an uns."

Ob es AMD schafft, in diesem Jahr mehr Chips an Microsoft für die CPUs und GPUs der Xbox Series X/S zu liefern, wird sich zeigen. Spencer zeigt aber auch den ungeduldigen Fans gegenüber Verständnis.

"Ich verstehe die Leute, die fragen, 'Warum habt ihr nicht mehr gebaut? Warum habt ihr nicht eher angefangen? Warum habt ihr sie nicht eher ausgeliefert?'"

Link zum YouTube-Inhalt

Wer noch immer darauf wartet, eine Xbox Series X abzugreifen, könnte in den kommenden Wochen mehr Glück haben. Microsoft arbeitet hart daran, die Bestände der Einzelhändler wieder aufzufüllen. Sollte es konkrete Informationen geben, erfahrt ihr das natürlich bei uns.

Gehört ihr zu den Glücklichen Besitzern einer Xbox Series X/S oder wartet ihr gespannt darauf, dass neue Kontingente verfügbar werden?