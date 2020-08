Xbox Series X kommt im November: Microsoft grenzt Release-Zeitraum ein

Paukenschlag am Dienstag Abend: Microsoft hat den Release-Zeitraum für die Xbox Series X bekannt gegeben. Laut dem Hersteller wird die Next Gen-Konsole jetzt offiziell im November erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es allerdings nach wie vor nicht.

Darüber hinaus betonte Microsoft in dem entsprechenden Artikel auf Xbox Wire, dass die Konsole mit etlichen für das System optimierten Spielen an den Start gehen werde, etwa einer großen Bibliothek von abwärtskompatiblen Titeln sowie Cross-Gen-Spielen, die umfangreich für die Xbox Series X angepasst werden.

Das Zugpferd fehlt: Der Release wird allerdings ohne Halo Infinite erfolgen. Denn wie Entwickler 343 Industries fast zeitgleich zur Release-Verkündung bekannt gab, wird der langerwartete Shooter auf 2021 verschoben. Grund ist offenbar ein derzeit nicht zufriedenstellender Entwicklungsstand. Damit verliert die Series X ihren wohl wichtigsten Launch-Titel.

Release schon Anfang November?

Mit der Bekanntgabe von Microsoft gewinnt auch ein Gerücht an Interesse, das im Laufe des heutigen Tages aufgekommen war. Denn wie ein Garantie-Hinweis auf der Microsoft-Seite andeutet, könnte die Xbox Series X bereits am 5. November erscheinen.

Dabei handelt es sich bislang allerdings um ein unbestätigte Spekulation. Den Monat November hat Microsoft jetzt immerhin bestätigt.

