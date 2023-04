Endlich günstiger! Neue Speichererweiterung für die Xbox Series X/S könnte schon bald kommen

Bilder zur Speichererweiterung gibt es auch schon.

Seagate hat seit über zwei Jahren ein Exklusivrecht für die Speichererweiterung der aktuellen Xbox-Konsolen. Wie lang der Deal Bestand haben würde, war lange Zeit unklar. Eine versehentlich online gestellte Shop-Seite liefert jedoch den Hinweis darauf, dass der Vertrag zwischen Seagate und Microsoft bald ausläuft.

In einem Shop-Eintrag wurde nämlich eine Speichererweiterung von Western Digital für die Xbox Series X und S geführt und die ist auch noch satte 40 Dollar billiger als ihr Seagate-Pendant.

Auf der Webseite des amerikanischen Einzelhändlers Best Buy ist eine 1 TB-Steckkarte für die Xbox Series X und S vom Speicherhersteller Western Digital aufgetaucht, komplett mit Bildern und einigen technischen Details.

Demnach soll die Western Digital Black C50 (wie auch die Seagate-Erweiterung) Quick Resume unterstützen, ungedrosselt die von Microsoft gefordete Geschwindigkeit erreichen und für 180 Dollar erhältlich sein.

Das ist Quick Resume:

Auf der Xbox ist es möglich, ein zuvor beendetes Spiel genau an dem Punkt fortzufahren, an dem ihr es verlassen habt. Innerhalb von Sekunden könnte ihr also weiterzocken.