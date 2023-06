Xbox Series X wird teurer: Ist der Amazon Prime Day die letzte Gelegenheit, sie günstig zu kaufen?

Die Xbox Series X wird zwar bald teurer, am Prime Day könntet ihr sie aber noch günstig bekommen.

Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird Microsoft bald den Preis der Xbox Series X erhöhen, und zwar von 499,99€ auf 549,99€, wodurch sie dem Preis der PlayStation 5 Disc Edition angepasst wird. Die Preiserhöhung soll nach derzeitigem Stand am 1. August stattfinden. Jetzt habt ihr also noch die Gelegenheit, die Xbox Series X zum günstigeren Preis zu kaufen und euch damit für das am 6. September erscheinende Starfield auszurüsten.

Xbox Series X am Amazon Prime Day günstiger?

Die Xbox Series X könnte es am Amazon Prime Day sowohl einzeln als auch in Bundles günstiger geben.

Am 11. und 12. Juli findet der Amazon Prime Day 2023 statt, also noch vor der Preiserhöhung der Xbox Series X am 1. August. Dadurch könnte es sich um eine der vorerst letzten Gelegenheiten handeln, die Konsole noch richtig günstig abzustauben. Ob sie tatsächlich reduziert sein wird, ist zwar noch nicht bekannt, aber es lohnt sich auf jeden Fall, sie sowohl einzeln als auch in den aktuellen Bundles im Auge zu behalten:

Xbox Series X schon heute Abend zum Toppreis bei MediaMarkt?

Möglicherweise müsst ihr aber gar nicht bis zum 11. Juli warten, um die Xbox Series X zum Schnäppchenpreis zu bekommen. Am 22. Juni um 20 Uhr, also heute Abend, startet nämlich bei MediaMarkt und auch bei Saturn eine große Mehrwertsteueraktion, in der ihr einen Rabatt von 15,966 Prozent auf einen Großteil des Sortiments bekommt. Falls die Xbox Series X ebenfalls dabei ist und sich an den aktuellen Preisen nichts mehr ändert, würdet ihr sie so günstig bekommen:

Sollte die Xbox Series X wirklich so günstig zu bekommen sein, könnte sie schnell ausverkauft sein. Am besten solltet ihr deshalb gleich heute Abend einen Blick auf die Aktion werfen:

Und was ist mit der Xbox Series S?

Die Preise werden nur für die Xbox Series X erhöht, die Xbox Series S bleibt weiterhin günstig.

Der Preis der Xbox Series S wird nicht erhöht, hier bleibt es bei einer UVP von 299,99€. Trotzdem könnte es natürlich auch diese Konsole am Amazon Prime Day oder in der Mehrwertsteueraktion bei MediaMarkt und Saturn sehr günstig im Angebot geben, aktuell bekomm ihr sie bei allen drei Händlern für 269,99€:

