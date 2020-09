Xbox Series X-Preis wohl enthüllt: Das kostet die Next Gen-Konsole

Nach schier unzähligen Gerüchten ist die lange Wartezeit bis zum Preis-Reveal der neuen Xbox wohl endlich vorbei. Nicht nur wurde von der Seite Windows Central Microsofts zweite Next Gen-Konsole, die Xbox Series S, samt Video enthüllt, auch wissen wir jetzt, wie teuer der Sprung in die neue Konsolengeneration wird.

Hinweis: Bislang hat Microsoft die Windows Central-Informationen nicht bestätigt, es handelt sich also noch nicht um offizielle Informationen.

Preise der Xbox Series X und Series S:

Xbox Series X : 499 US-Dollar

: 499 US-Dollar Xbox Series S: 299 US-Dollar

Zwar sind die Preis-Angaben in US-Dollar, jedoch ist hier eine direkte Umrechnung in Euro wahrscheinlich.

Sollte Microsoft die Preise in den kommenden Stunden offiziell bestätigen, hätten wir hier eine Parallele zur aktuellen Konsolengeneration. Zur Erinnerung: Das Topmodell, die Xbox One X, kam Ende 2017 für 499 Euro/US Dollar auf den Markt, die Xbox One S wurde zuvor mit 299 Euro/US Dollar platziert.

70 2 Mehr zum Thema Xbox Series S offenbar enthüllt: Aussehen, Preise & Release bekannt

Finanzierung der Konsolen möglich

Wer den Preis nicht auf einmal bezahlen möchte, kann wohl auf eine Finanzierungsmöglichkeit zurückgreifen. Via Xbox All Access kostet die Xbox Series X 35 Dollar im Monat, für die Series S werden 25 Dollar fällig. Ob das auch in Deutschland möglich ist, bleibt derweil abzuwarten.

Wann erscheinen beide Konsolen? Laut der Seite Windows Central erscheinen beide Konsolen am 10. November. Ein Release früh im Monat wurde zuvor vermutet.

Microsofts Reaktion auf die Windows Central-Infos

Kurz nach Bekanntwerden der Informationen hat sich der offizielle Twitter-Kanal von Xbox mit einem Meme geäußert:

Link zum Twitter-Inhalt

Auch die humorvolle Reaktion macht wohl nochmal deutlich, die Katze ist endlich aus dem Sack. Wie immer bei Gerüchten hat GamePro bei Microsoft um ein offizielles Statement gebeten. Sobald uns neue Informationen vorliegen, werden wir euch darüber informieren.

499 US Dollar für die Series X und 299 US Dollar für die Series S. Seid ihr mit den Preisen zufrieden oder hattet ihr mit weniger bzw. mehr gerechnet?