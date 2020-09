Xbox Series S offenbar enthüllt: Aussehen, Preise & Release bekannt

Bildquelle

Sind die letzten Xbox Series-Geheimnisse nun endlich gelüftet? Wenn wir den aktuellen Informationen der normalerweise gut informierten Webseite Windows Central Glauben schenken, dann sieht es zumindest ganz so aus.

Denn Quellen haben der Seite nicht nur das finale Design der seit Monaten in der Gerüchteküche herumwabernden Xbox Series S, sondern auch die Preise und das Release-Datum der beiden Next Gen-Konsolen zugespielt.

So soll die Xbox Series S aussehen

Laut dem auf der Webseite zu sehenden Bild und auf Twitter aufgetauchten Kurzvideo erinnert die Xbox Series S optisch an die Xbox One S, insbesondere durch das runde und vom Rest der Konsole durch eine dunkle Farbe abgesetzte Lüfterdesign. Die S ist im direkten Vergleich deutlich kleiner als die Series X, was bereits im Vorfeld vermutet worden war.

Die geleakten Bilder zeigen zudem, dass die Series S kein Laufwerk hat, weitere Infos zu den finalen Specs sind aber noch nicht bekannt. Es dürfte sich aber mit aller Wahrscheinlichkeit um die Hardwaredaten handeln, die seit Monaten durchs Internet geistern.

Preise und Release von Xbox Series S und Series X

Ebenfalls wie von vielen vermutet wird offenbar die Preisgestaltung der beiden Konsolenmodelle ausfallen.

Xbox Series X: 499 US-Dollar

499 US-Dollar Xbox Series S: 299 US-Dollar

Wir gehen davon aus, dass diese Preise 1-zu-1 in Euro umgerechnet werden. Außerdem soll es eine Finanzierungsmöglichkeit über Xbox All Access geben, die Xbox Series X wird dabei 35 Dollar im Monat, die Xbox Series S 25 Dollar im Monat kommen.

Preise wie bei der Current Gen: Damit wären Preise und Abstände ziemlich ähnlich wie in der aktuellen Generation. Das Top-Modell Xbox One X kam Ende 2017 für 499 Dollar/Euro in den Handel, wo die Xbox One S bereits mit 299 Dollar/Euro platziert war.

Release Anfang November: Gerüchte rankten sich um den 6. November als Release-Datum für die Microsoft-Konsolen, laut Windows Central soll es nun am 10. November soweit sein.