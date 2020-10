Xbox Series X/S - Abwärtskompatible Disc-Spiele benötigen Update

Die Xbox Series X und Series S werden eine umfangreiche Abwärtskompatibilität bieten, die sich über sämtliche Xbox-Generationen erstreckt. Es werden also sowohl Xbox One- als auch ausgewählte Xbox 360- und Xbox Original-Spiele auf den neuen Systemen spielbar sein.

Bislang war noch nicht komplett klar, wie die neuen Konsolen mit abwärtskompatiblen Disc-Spielen umgehen werden. Anhand unserer kürzlich erhaltenen Xbox Series X können wir diese Frage nun beantworten.

In Kurzform: Im Vergleich zur Abwärtskompatibilität der Xbox One ändert sich wenig. Schiebt ihr also ein abwärtskompatibles Disc-Spiel ins Laufwerk, muss sich die Konsole erst ein entsprechendes Update ziehen, bevor ihr loslegen könnt.

Wir probierten das unter anderem mit dem Xbox 360-Spiel Metal Gear Rising: Revengeance aus, das sich nach dem Einlegen ein Update von knapp 8 GB herunterlud.

Interessant: Updates gibt es auch für Xbox One-Spiele. Assassin's Creed: Black Flag lud sich nach dem Einlegen der Disc etwa ein Update von knapp 2 GB, also deutlich kleiner als das von Metal Gear Rising Revengeance. Durchschnittswerte lassen sich nach unseren ersten kurzen Eindrücken aber noch nicht liefern.

Auch werdet ihr bei Xbox One-Spielen damit rechnen müssen, dass ihr noch einige Daten von der Disc installieren müsst, bevor ihr den Titel (vollständig) spielen könnt.

Release und Preis: Die Xbox Series X (499 Euro) und die Xbox Series S (299 Euro) erscheinen am 10. November 2020.