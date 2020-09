Xbox Series X/S in GameStop-Läden vorzubestellen ist beinahe unmöglich

Um heute online eine Xbox Series X/S vorzubestellen, gehörte eine gute Portion Glück und Geduld dazu. Nachdem die Vorbestellungen in Deutschland bereits um 9 Uhr gestartet sind und demnach die Lager der Online-Stores mehr oder weniger leergefegt wurden, bleibt noch die Hoffnung auf die Vorbestellung in einem physischen GameStop-Laden. Aber auch hier heißt es schnell sein.

GameStop bietet nur stark begrenzte Vorbestellungen an

Im digitalen Zeitalter ist meist der Online-Store die bevorzugte Anlaufstelle. Wer aber keine Lust hat ständig auf Aktualisieren zu drücken und sich auch nicht über Ladeprobleme ärgern will, der geht vielleicht lieber direkt zu GameStop in den Laden und versucht sein Glück dort. Allerdings sieht es hier mit den Beständen zur Vorbestellung der Xbox Series X/S sehr sehr mager aus, wie anonyme Quellen von IGN behaupten.

Kaum ein dutzend Xbox-Konsolen pro Laden: Den bestätigten Angaben nach, gäbe es pro physischem GameStop-Geschäft gerade mal sechs bis zwölf Xbox Series X-Konsolen die vorbestellt werden können. Bei der Xbox Series S sieht es mit zwei bis vier Geräten noch magerer aus. Die Anzahl der möglichen Online-Vorbestellungen bei GameStop sollen davon aber nicht beeinflusst sein. Generell gilt aber auch online, dass die verfügbaren Xbox Series X/S limitiert sind:

Auch die PS5-Konsolen waren bei GameStop knapp. Hier wird zwar von 14 PS5-Konsolen mit Laufwerk berichtet, die im GameStop-Laden vorbestellt werden konnten, aber so viel besser sah die Lage da auch nicht aus.

Während der Start der PS5-Vorbestellungen am 17. September recht überraschend in der Nacht losging und Chaos verbreitete, woraufhin sich Sony entschuldigte, hat Microsoft die Vorbestellungen geregelter organisiert. Trotzdem dürfte es nicht leicht sein, zum Start eine der Next Gen-Konsolen abzugreifen.

Damit ihr eure Chancen bei der Xbox Series X/S etwas besser einschätzen könnt, werden wir uns bei GameStop erkundigen, wie die Situation für die Vorbestellungen in den deutschen Geschäftsstellen aussieht.

Bestellt ihr eine Xbox Series X/S eher online vor, oder versucht ihr es lieber im GameStop-Laden um die Ecke?