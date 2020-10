Xbox Series X - Microsoft enthüllt kostenloses Feature für 360-Rückkehrer

Der nahtlose Generationen-Wechsel ist neben dem Xbox Game Pass das große Aushängeschild von Microsoft zum Start der Next-Gen. Die Xbox Series X/S soll Großteile der Xbox-Historie der vergangenen 18 Jahre vereinen, wobei hier die Abwärtskompatibilität das Stichwort ist.

Wie MS jetzt bekanntgab, könnt ihr viele eurer Xbox 360-Speicherstände via Cloud kostenlos auf die Series X/S transferieren. Was für alle mit einer Xbox One eine Sache der Selbstverständlichkeit ist, war während der letzten Xbox-Generation noch an eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft gekoppelt. Die braucht ihr für den Transfer jetzt nicht mehr.

Eine tolle Aktion für Xbox-Rückkehrer

Die Service-Info wurde in einem neuen Xbox Wire-Artikel veröffentlicht, der nochmal dediziert auf das Thema Abwärtskompatibilität eingeht. Darunter auch die Information, dass ausgewählte Titel wie Fallout 4 ein 60fps-Upgrade und Auto HDR bekommen. Letzter Punkt betrifft selbst Titel, für die ursprünglich keine High Dynamic Range-Einstellung vorgesehen war.

In puncto des Speicherstand-Transfers werden natürlich vor allem jene Spieler*innen angesprochen, die entweder die Current-Gen ausgelassen haben oder aber, die in den vergangenen Jahren zu Sony und der PS4 gewechselt sind. Was man hierbei nämlich nicht vergessen darf, die Xbox 360 war unter anderem in Deutschland im Vergleich zur Xbox One eine überaus erfolgreiche Konsole, was die Absatzzahlen anbelangt.

Welche Xbox 360-Spiele kann ich spielen? Wichtig für alle, die ihre Speicherstände auf die Xbox Series X/S transferieren möchten: nicht alle Xbox 360-Spiele sind abwärtskompatibel. Zwar ist die Bibliothek mittlerweile auf eine beachtliche Größe angewachsen, den Spielstand von einem Dauerbrenner wie beispielsweise The Elders Scrolls: Skyrim könnt ihr jedoch nicht übertragen. Dafür viele Titel der Assassin's Creed-Reihe, der BioShock-Reihe, Dark Souls und viele mehr. Eine vollständige Liste der abwärtskompatiblen Spiele findet ihr auf der Seite Eurogamer.

Die Xbox Series X/S erscheint in Deutschland am 10. November 2020. Alle Infos zu den Konsolen findet ihr in unserem ausführlichen Übersichtsartikel.

Werdet ihr eure Xbox 360-Speicherstände auf die Series X/S holen und falls ja, von welchen Spielen?