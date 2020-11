Xbox Series X/S-Nachfrage kann vielleicht erst Mitte 2021 gestillt werden

Microsofts neue Xbox-Konsolenfamilie erfreut sich großer Beliebtheit. So sehr, dass nicht alle, die eine Series X oder Series S haben wollen, sich auch eine kaufen können. Das bleibt wohl auch noch eine Weile so, wie Microsoft jetzt erklärt. Wahrscheinlich werde sich die Lage erst irgendwann ab April 2021 bessern, heißt es in einem neuen Statement.

Xbox Series X & Series S bleiben wohl noch eine ganze Weile knapp

Xbox-Konsolen sind Mangelware: Microsoft kommt mit dem Produzieren der Xbox Series S und Xbox Series X nicht hinterher. Die Nachfrage ist deutlich größer als das Angebot. Das heißt einerseits, dass Microsoft einen Rekordstart vermelden kann, aber andererseits auch, dass sich das Unternehmen für den Mangel an verfügbaren Konsolen entschuldigen muss.

All das stellt keine allzu große Überraschung dar. Dass es zu Lieferengpässen kommt, war schon allein aufgrund der Coronavirus-Pandemie anzunehmen und entsprechend wurden auch die Erwartungen von offizieller Lage stets eher gedämpft.

Noch bis April 2021? Diese missliche Lage wird wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben. Wer eine Xbox Series X oder S kaufen will, muss weiterhin mit Schwierigkeiten rechnen. Und zwar wohl noch bis April 2021 oder sogar darüber hinaus. Das hat der Xbox-CFO Tim Stuart bei der Jefferies Interactive Entertainment Virtual Conference gesagt (via: The Verge).

Vielleicht sogar länger: Der Microsoft-Mitarbeiter erwartet, dass mit dem Beginn des vierten Finanzquartals (das in diesem Fall von April bis Juni geht) sich das "Angebots-Profil" dem der Nachfrage annähern werde. Mit den Vorsommermonaten stehen die Chancen wohl jedenfalls besser, dass die Knappheit ein Ende hat. Sicher ist das aber noch nicht.

Habt ihr auch Schwierigkeiten beim Xbox-Kauf gehabt und wenn ja, welche?