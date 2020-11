Xbox Series X/S: Microsoft meldet Rekordstart & verspricht Nachschub

Am 10. November startete Microsoft mit der Xbox Series X und der Xbox Series S in eine neue Konsolengeneration. Und der Start in weltweit 40 Ländern verlief offenbar ziemlich erfolgreich.

Das vermeldete Microsoft in einem Xbox Wire-Post und wies darin gleich auf mehrere Xbox-Rekorde hin. So seien unter anderem mehr Konsolen verkauft worden als in jeder bisherigen Xbox-Generation, durch die Series S habe man zudem den höchsten Anteil an neuen Spieler*innen jemals bei einer Xbox-Konsole. Konkrete Verkaufszahlen nannte Microsoft allerdings nicht.

Rekordanzahl gespielter Titel

Andere konkrete Zahlen tauchen hingegen in dem Blog-Artikel auf: So seien im Launch-Zeitraum etwa 3594 unterschiedliche Spiele ausprobiert worden, auch das ist für Xbox-Verhältnisse ein Rekordwert.

Zur Erinnerung: Die Xbox Series X/S bieten eine umfangreiche Abwärtskompatibilität, die sich über alle bisherigen Xbox-Generationen erstreckt. Mehr dazu lest ihr hier:

45 4 Mehr zum Thema Alte Xbox-Spiele auf der Series X/S: Alles zur Abwärtskompatibilität

Ebenfalls beeindruckend: 70 Prozent aller verkauften Xbox Series X/S-Konsolen sind laut Microsoft bereits mit einem bestehenden oder neuen Game Pass-Abonnement verknüpft. Der Spiele-Service, bei dem ihr für einen monatlichen Betrag Zugriff auf hunderte Spiele erhaltet, gehört also beim Großteil aller Neu-Konsolenbesitzer*innen fast schon zur Standardausstattung.

Auch Kollege Hannes genießt derzeit die Vorteile des Game Pass. Seine Kolumne zum Thema lest ihr hier:

130 9 Mehr zum Thema Xbox Series S: Der Game Pass ist genau das, was ich gerade brauche

Abschließend wurde im Blog-Post auch Liefersituation der Konsolen thematisiert. Man wisse, dass nicht jeder eine Xbox Series X oder S habe ergattern können, arbeite aber mit den Partnern daran, so viele neue Konsolen wie möglich in der nächsten Zeit auszuliefern. Man solle regelmäßig die örtlichen Händler und Märkte kontaktieren, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Jetzt muss Microsoft auch im Spielebereich liefern

Die Grundlagen für eine erfolgreiche Generation scheinen also gelegt. Nun muss der Konzern aus Redmond aber auch zeigen, dass man im Series X/S-Zeitalter mit attraktiven Spielen überzeugt.

Daran haperte es zum Launch noch etwas, die Zukunft verspricht mit Titeln wie Forza Motorsport, Fable oder Halo Infinite aber zumindest einiges. Welche Spiele für dieses und nächstes Jahr angekündigt sind, haben wir in einer Übersicht für euch festgehalten:

168 7 Mehr zum Thema Xbox Series X/S-Spiele 2020/2021: Liste aller bestätigten Xbox-Games

Freut ihr euch über den gelungenen Start von Xbox Series X und Xbox Series S?