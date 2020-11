Xbox Series X/S: Elder Scrolls 6 & Starfield sind wohl nicht exklusiv

Xbox-Finanzchef Tim Stuart hat sich überraschend deutlich zu Microsofts Umgang mit Spielen von Bethesda und anderen Studios der Muttergesellschaft Zenimax Media geäußert. Wenn der Deal für 7,5 Milliarden US-Dollar in den kommenden Wochen finalisiert wird, sollen die Inhalte nicht von anderen Plattformen genommen werden. Auch bei zukünftigen Erscheinungen klingt es nicht so, als wären diese als Exklusiv-Titel geplant:

"Auf lange Sicht wollen wir, dass diese Inhalte entweder zuerst oder besser oder am besten auf unseren Plattformen erscheinen. Der Punkt ist nicht Exklusivität. Aber wenn man über etwas wie Game Pass nachdenkt, wenn die Inhalte hier am besten erscheinen, das ist was wir sehen wollen. Also noch einmal, ich werde nicht ankündigen, dass wir Inhalte von anderen Plattformen nehmen. Aber ich gehe davon aus, dass wir weiter in Richtung des Ansatzes zuerst, besser oder am besten auf unseren Plattformen rücken werden."