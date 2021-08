Xbox Series X/S bekommt Nachtmodus, mit dem ihr die Helligkeit des Controllers einstellen könnt

Alle Mitglieder des Xbox Insider-Programms erhalten regelmäßig die Chance, neue Features für Xbox-Konsolen vor allen anderen zu testen. Mit dem neusten Update wurde eine neue Funktion für Xbox Series X/S-Konsolen hinzugefügt, die vor allem die Nachteulen unter euch interessieren dürfte.

Neuer Nachtmodus für Xbox Series X/S

Was ist die neue Funktion? Das aktuelle Systemupdate beinhaltet einen Nachtmodus, den ihr in den Einstellungen wiederfinden könnt. Dieser erlaubt es euch, die Helligkeit des Bildschirms zu reduzieren und einen Blaufilter einzustellen. Doch es kann nicht nur der Bildschirm selbst angepasst werden, auch die LED-Anzeige am Xbox-Controller und an der Xbox Series X/S lassen sich in der Helligkeit einstellen.



Tom Warren ist Autor von The Verge und Mitglied des Xbox Insider-Programms und zeigt uns auf Twitter, welche Anpassungsmöglichkeiten das Feature zulässt:

Link zum Twitter-Inhalt

Im Nachtmodus könnt ihr außerdem einstellen, ob ihr HDR zulassen möchtet. Des Weiteren könnt ihr zwischen einem hellen und dunklen Farbschema wählen, deren Startzeiten ihr anpassen könnt. Es ist sogar möglich, den Wechsel des Farbschemas nach dem realen Sonnenstand einzustellen.

Vorteile für Xbox Insider

Wann kommt der Nachtmodus für alle? Microsoft hat sich bislang nicht dazu geäußert, wann das Feature den Weg zu uns findet. Doch erfahrungsgemäß dauert es nicht lange, bis alle in den Genuss des Nachtmodus kommen können.



Leider gibt es das Feature aktuell nur in der englischen Sprachausgabe. Doch sobald die Funktion für alle Besitzer*innen einer Xbox Series X/S-Konsole zur Verfügung steht, werden weitere Sprachausgaben unterstützt.



