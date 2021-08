Xbox Series X/S-Controller "Aqua Shift" schimmert und hat gummierte Griffe

Obwohl die Xbox Series X und Xbox Series S vor nicht einmal einem Jahr erschienen sind, bietet Microsoft bereits jetzt eine ganze Farbpalette an Controllern an. Die Riege der Controller wird nun durch einen neuen Controller namens "Aqua Shift" erweitert, der mehr bietet als nur eine neue Farbe.

Das Polarlicht in einem Controller

Wie sieht der "Aqua Shift"-Controller aus? Das Besondere ist seine schimmernde Farbe: Je nachdem, in welchem Winkel das Licht auf den Xbox-Controller fällt, schimmert der Controller in einem anderen Blauton. Allerdings hat sich bei der Anordnung der Buttons nichts im Vergleich zu anderen Farben getan.



Im Gegensatz zu den bisherigen Controllern, die Microsoft für die Xbox Series X/S veröffentlicht hat, besitzt der neue Controller an den Triggern, Bumpern und der Rückseite des Gehäuses eine strukturierte Oberfläche. So soll gewährleistet sein, dass ihr trotz schwitzender Hände einen guten Griff behaltet.

Ansonsten hat der Controller die gleichen Funktionen wie alle anderen Farbmodelle. Er kann sowohl für Xbox Series X/S als auch für Xbox One verwendet werden. Darüber hinaus kann der Controller über Bluetooth mit eurem PC oder Mobilgerät gekoppelt werden.



Wann kann ich den Controller kaufen? Der neue Xbox Series X/S-Controller wird ab dem 31. August 2021 zum Verkauf zur Verfügung stehen. Der Preis wird sich auf 64,99 Euro belaufen. Wer über den Microsoft Store kauft, muss keine zusätzlichen Versandkosten bezahlen.



Welche farblichen Controller es sonst noch gibt, könnt ihr im folgenden Übersichtsartikel nachlesen:

Erstellt alternativ euren eigenen Controller

Wem keine der Farben zusagen sollte, kann sich ganz einfach seinen eigenen Xbox Series X/S-Controller designen. Seit Juni hat das Xbox Design Lab seine Pforten wieder geöffnet. Dort können Fans ihren eigenen Controller farblich so gestalten, wie sie es möchten. Allerdings ist es bislang nicht möglich, eurem erstellten Controller gummierte Griffe hinzuzufügen. Microsoft hat sich bisher nicht dazu geäußert, ob dieses Feature in naher Zukunft zur Verfügung stehen wird.



Was sagt ihr zu der neuen Farbe und den gummierten Griffen des Controllers?