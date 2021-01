Mit der Xbox Series X und der Xbox Series S führte Microsoft im letzten Jahr auch einen überarbeiteten Xbox-Controller ein, zu dessen Verbesserungen unter anderem ein leicht veränderter Triggerbereich und eine dedizierte Share-Taste zählen.

Bislang war der Controller in drei Farben (schwarz, weiß, blau) erhältlich. Jetzt hat Microsoft bekannt gegeben, dass es bald eine vierte Farbe geben wird. Die nennt sich "Pulse Red" und kommt in großen Teilen in schickem Rot daher. Wir schreiben "in großen Teilen", weil manche Bereiche etwas anders gefärbt sind. Die Face-Buttons und das Steuerkreuz etwa sind in schwarz gehalten, ebenso wie die Leiste und die Trigger an der Oberseite des Gamepads. Die Rückseite des Controllers ist dagegen weiß.

Hier seht ihr die Pulse-Red-Variante "in Aktion".

Bildquelle: Microsoft

Ash und Kratos wären stolz

Und diese eigenwillige Farbaufteilung ist es auch, die einige von uns spontan an einen Pokéball erinnert. Findet ihr nicht auch, dass er zumindest leichte Ähnlichkeiten damit hat? Wer hingegen weniger mit den Taschenmonstern zu tun hatte und mehr mit der God of War-Reihe, der könnte sich auch an das Äußere von Spartaner Kratos erinnert fühlen.

Wie dem auch sei, sämtliche Features des Xbox Series X/S-Controller sind auch bei der Pulse Red-Variante natürlich an Bord, darunter auch die verbesserte Übertragungstechnologie Dynamic Latency Input. Mehr zu den Vorzügen des Controllers findet ihr hier:

Ab wann ist der Controller erhältlich? Der Xbox Wireless Controller in der Farbe Pulse Red wird laut Microsoft ab Anfang Februar erhältlich sein.

Wie gefällt euch das neue Design und welche Farbe für den neuen Xbox-Controller ist bislang eure liebste?