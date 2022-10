Xbox Series X/S - Praktische Funktion könnte zukünftig optional abschaltbar sein

Als die Xbox Series X/S Ende 2020 auf den Markt kam, brachte sie als eine ihrer besonderen Funktionen auch Quick Resume mit. Damit ist es möglich, schnell wieder in Spiele zu springen – genau an die Stelle, an der aufgehört wurde. Die flotte SSD in der Konsole behält die Spielstände im Cache und ermöglicht so die schnelle Rückkehr, sogar nachdem die Xbox ausgeschaltet wurde.

Zu Beginn machte das Feature noch Probleme, läuft mittlerweile aber ziemlich reibunglos – mit ein paar Ausnahmen, etwa bei Online-Spielen. Hier kommt es bei einer Rückkehr in ein solches Spiel oft zu Komplikationen, was oft die Konsequenz hat, dass diese Titel manuell beendet und somit aus dem Cache geworfen werden müssen.

Quick Resume kommt auf die Liste

Das lässt natürlich die Frage aufkommen, warum Quick Resume nicht komplett abschaltbar ist, um Probleme wie beispielsweise bei Online-Spielen generell vermeiden zu können. Das Unverständnis darüber brachte kürzlich auch Twitter-User GabeTC in einer Unterhaltung auf der Social Media-Plattform zum Ausdruck.

Die Überraschung: Xbox-Chef Phil Spencer meldete sich auf diesen Tweet und reagierte wie folgt.

"Gute Feature-Anfrage, das ergibt Sinn. Wir packen es auf die Liste der Dinge, die wir uns anschauen werden."

Das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass Quick Resume zukünftig komplett abschaltbar sein, aber die Chancen stehen vermutlich nicht allzu schlecht. Denn die fehlende optionale Deaktivierung war bereits in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen kritisiert worden. Gut möglich also, dass das Feature schon vorher auf der von Phil Spencer angedeuteten Liste gestanden hat.

Sollte es eine solche Option zukünftig geben, wird sie höchstwahrscheinlich mit einem Firmware-Update auf die Xbox Series X/S-Konsolen ausgerollt. Das letzte kam im September 2022 und brachte unter anderem eine Überarbeitung der Spielebibliothek sowie eine Farbanpassung des Xbox-Buttons für Elite Controller. Mehr Details dazu erfahrt ihr in unserem Artikel zum September-Update für die Xbox Series X/S.

Habt ihr noch Probleme mit dem Quick Resume-Feature?