Microsoft stattet seine beiden Next Gen-Konsolen mit verschiedener Speichergröße aus. Während die leistungsstärkere Xbox Series X einen internen SSD-Speicher von 1 TB hat, müssen sich Spieler*innen bei der Xbox Series S mit 512 GB zufrieden geben. Allerdings lässt sich bei beiden Konsolen der Speicher auch mittels einer SSD Expansion Card von Seagate erweitern, die in Deutschland allerdings mit 270 Euro aufschlägt, wie Microsoft laut VGC bekannt gab.

Seagate bietet teure 1 TB Expansion Card an

Nach einigen Gerüchten bestätigte sich nun der vermutete Preis von 220 US-Dollar für die 1 TB Speichererweiterung, die Seagate offiziell für Microsoft herstellt und jetzt vorbestellt werden kann. In Euro umgerechnet dürfte der Preis eigentlich bei ungefähr 190 Euro liegen, tut es jedoch nicht. Stattdessen lässt sich die Streichholzgroße Expansion Card, die in einen extra Slot auf der Rückseite der Xbox-Konsolen eingesteckt wird, so einiges kosten. In Europa liegt der Preis bei stolzen 270 Euro, in Großbritannien dagegen nur bei 220 Euro.

Da lohnt sich beinahe eine Xbox Series X

Wenn wir den Preis jetzt für einen Vergleich auf 500 GB runterrechnen, kommen wir auf 135 Euro. Addieren wir das mit dem Preis der Xbox Series S von 299 Euro, würden wir bei 434 Euro liegen, was gar nicht mehr so weit von den 499 Euro der Xbox Series X entfernt ist. Wer sich also eigentlich eine Xbox Series S mit der offiziellen Speichererweiterung kaufen möchte, für den könnte sich mit einem kleinen Aufpreis die leistungsstärkere Xbox Series X lohnen - zumindest in der Theorie.

Denn die Expansion Card kommt halt nicht wie im Rechenbeispiel mit 500 GB, sondern mit 1 TB, was bei der Xbox Series S am Ende mit 1,5 TB dann 569 Euro ergibt. Die Xbox Series X läge dagegen dann mit 2 TB bei 769 Euro.

Der Vorteil der Expansion Card: Es funktionieren zwar auch andere Speichermedien auf der Xbox Series X/S, allerdings gibt es hier mögliche Einschränkungen. So können Spiele, die extra für die Xbox Series X/S entwickelt wurden, nur auf der internen bzw. auf der offiziellen Expansion Card installiert werden, damit die Spiele auch in voller Leistung laufen. Denn der Vorteil der Expansion Card von Seagate liegt darin, dass sie über die extra schnelle PCI Express 4.0-Schnittstelle angeschlossen ist. Dadurch kann der zusätzliche Speicher auf die gleiche Leistung wie die interne SSD zurückgreifen.

Mit 270 Euro lässt sich die 1 TB Seagate Expansion Card also einiges kosten, bringt aber auch seine Vorteile mit sich. Möglicherweise werden in Zukunft noch weitere Modelle mit anderer Speicherkapazität angeboten.

