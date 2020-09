Xbox Series X/S: Microsoft zeigt, wie schnell ihr Spiele fortsetzen könnt

Microsoft setzt bei der Xbox Series S und der Xbox Series X auf ein sehr gleiches Set an Funktionen. Dazu gehört auch das sogenannte Quick Resume-Feature, das auf beiden Konsolen zur Verfügung stehen wird.

Mit einem neuen Video zeigt der Hersteller an einem Stück, wie schnell ihr zwischen mehreren pausierten Spielen auf der Xbox Series S wechseln könnt:

Was ist Quick Resume eigentlich?

Hinter dem Feature, das übersetzt "schnelles fortsetzen" bedeutet, steckt ein sehr einfaches Prinzip. Ihr könnt gleichzeitig mehrere Spiele pausieren und dann wieder an der gleichen Stelle fortsetzen. In dem Video wird so zum Beispiel zwischen Star Wars Jedi: Fallen Order, Minecraft Dungeons, Skate 3 und Black innerhalb weniger Sekunden gewechselt.

Besondere Architektur: Das Feature wird durch die sogenannte Xbox Velocity Architektur ermöglicht. Bei dieser steht vor allem die Geschwindigkeit im Vordergrund. Jede Komponente soll so in einem Zusammenspiel aufeinander angepasst sein. Was euch konkret neben Quick Resume dadurch erwartet, lest ihr hier:

Maximale Anzahl noch unbekannt: Tatsächlich hat sich Microsoft nicht darüber geäußert, wie viele Spiele maximal mit Quick Resume gleichzeitig pausiert werden können. Es kann sehr gut sein, dass es da mehrere Faktoren geben wird. Zum einen könnte es Unterschiede zwischen der Xbox Series X sowie der Xbox Series S geben und zum anderen sind die Spiele entscheidend, die pausiert werden. Microsoft gibt lediglich an, dass mindestens drei Spiele gleichzeitig per Quick Resume möglich sind.

Microsoft hat in den vergangenen Tagen sehr viel zu beiden Xbox-Konsolen bekannt gegeben. Damit ihr den Überblick behalten könnt, vergleichen wir die Konsolen miteinander:

Doch das ist noch nicht alles, denn wir durften auch ein Interview mit Jason Ronald führen. Dabei hat er uns erklärt, wie bei der Xbox Series S in Zukunft die immer größer werdenden Spiele auf den kleinen, internen Speicher passen. Mit einer Anpassung werden die Titel um 30% kleiner sein als bei der Xbox Series X.

Denkt ihr, dass ihr die Quick Resume-Funktion nutzen werdet oder bleibt ihr lieber bei einem Spiel gleichzeitig?