Dieses simple (aber geniale) Xbox Series X/S-Feature macht eure Fernbedienung fast überflüssig

Nicht immer die Fernbedienung aus der Sofaritze fuddeln, bevor man gemütlich mit Xbox One, Xbox Series X oder S spielen kann, das wäre doch eine feine Sache. Zum Glück ist das dank eines Features der aktuellen Microsoft-Konsolen problemlos möglich. Wenn ihr auf den Xbox-Button drückt, sollte euer Fernseher automatisch den Kanal auf die Xbox wechseln - vorausgesetzt, euer TV unterstützt die nützliche Funktion.

Diese Funktion muss mein TV haben: Euer Fernsehgerät muss CEC (Consumer Electronics Control) kompatibel sein bzw. unterstützen, was bei vielen Geräten standardmäßig deaktiviert ist. Findet ihr in den TV-Einstellungen keine solche Option, empfiehlt es sich nach Einstellungen zu suchen, die das Synchronisieren und Steuern von Geräten via HDMI erlauben.

HDMI-CEC für die Xbox Series X/S aktivieren

Unterstützt euer TV oder AV-Receiver HDMI-CEC, müsst ihr auf eurer Xbox Series X/S in das Menü "TV und A/V-Energieoptionen" navigieren. Das funktioniert folgendermaßen:

Drückt die Xbox-Taste eures Controllers

Navigiert zu "Profil und System"

Einstellungen

Allgemein

Energiemodus und Start

Aktiviert "HDMI-CEC"

Verschiedene Optionen: Habt ihr HDMI-CEC aktiviert, stehen euch weitere Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. So könnt ihr andere Geräte unter anderem ein- und ausschalten, was auch umgekehrt funktioniert. Über die Konsole könnt ihr die Lautstärke eures TVs, AC-Receivers oder eurer Soundbar regulieren, aber auch die Fernbedienung nutzen, um im Konsolendashboard zu navigieren.

Überaus nützlich ist auch die Einstellung, dass nach Einschalten der Xbox Series X/S via Controller der TV-Kanal eurer Konsole ausgewählt wird, ganz ohne Fernbedienung. Außerdem ist es neuerdings auch möglich, über einen Druck auf den Xbox-Knopf auf den entsprechenden HDMI-Kanal zu wechseln, wenn die Konsole bereits angeschaltet ist – eine enorm praktische Funktion, wenn man zwischendurch mal umgeschaltet hat.

Wie aktiviere ich HDMI-CEC auf Xbox One? Da sich die Dashboards beider Konsolengenerationen mittlerweile bis auf Kleinigkeiten (u.a. dynamische Themes) gleichen, könnt ihr den Pfad oben nutzen, um die Funktion zu aktivieren.

Weitere nützliche Funktionen für eure Xbox Series X/S

Nutzt ihr HDMI-CEC und falls ja, wie sind eure Erfahrungen mit dem nützlichen Xbox-Feature?