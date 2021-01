Xbox Series X/S: Microsoft teast Überraschungen und Events für 2021 an

2020 haben wir den Lauch der Xbox Series X/S erlebt, doch die großen Spiele-Kracher blieben noch aus. Sogar Halo: Infinite wurde verschoben. Daher blicken Xbox-Fans schon sehr gespannt auf die kommenden Monate - und das zurecht. Denn laut Aaron Greenberg, Marketing-Manager von Xbox bei Microsoft, dürfen wir uns auf Events und Überraschungen freuen.

Aaron Greenberg sagte:

"Frohes Jahr 2021 an alle, ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Weihnachtspause. Ich bin unglaublich gespannt auf das vor uns liegende Jahr für Xbox, von unserer Bethesda/Zenimax-Übernahme über Gaming-Events/Shows bis hin zu neuen Veröffentlichungen wie Psychonauts 2, Halo Infinite und weiteren Überraschungen. Es gibt so viel, auf das man sich freuen kann!"

Was könnte Microsoft vorstellen?

Werden wir Starfield sehen? Das heißt, wir werden zumindest Halo Infinite und Psychonauts 2 als neue Releases im Jahr 2021 erleben. Da Microsoft Bethesda aufkauft, wäre auch ein Launch von Starfield eine Möglichkeit. Traditionsgemäß für Bethesda-Spiele könnte dieser dann im Oktober oder November stattfinden. Damit dürfte die Vorstellung des Spiels im Sommer stattfinden, vielleicht zur E3 - wie auch immer diese 2021 aufgrund der Corona-Pandemie aussehen wird.

Das neue Fable wäre ebenfalls ein Kandidat, über den Microsoft in diesem Jahr mehr verraten könnte, genau wie die Spiele, an denen Obsidian und inXile arbeiten. Besonders das Rollenspiel Avowed könnte sehr spannend werden.

Wir dürfen also gespannt darauf sein, was Microsoft und 2021 alles zeigen wird und was genau das für Überraschungen sind, die Aaron Greenberg anteaserte.

Was glaubt ihr, welche Spiele Microsoft ankündigen oder vorstellen wird? Was wünscht ihr euch für die Xbox Series X/S?