Xbox-Spiele unter 5€: Letzte Chance auf diese 10 Top-Angebote im Xbox Store

Im Xbox Store gibt es gerade rund 500 Sonderangebote für Xbox Series und Xbox One, darunter eine ganze Menge Spiele, die ihr schon zum Spottpreis von nur ein paar Euro abstauben könnt. Viele der Deals enden aber schon am Dienstag um 11 Uhr vormittags, weshalb jetzt eure letzte Chance auf die Schnäppchen ist. Hier findet ihr die Übersicht über alle reduzierten Spiele:

Xbox Store: 10 Spiele für je unter 5€

Für alle, die sich nicht eigenhändig durch sämtliche Sonderangebote hindurchwühlen möchten, haben wir hier zehn der günstigsten Spiele herausgesucht. Besonders empfehlen möchten wir euch dabei den First Person Shooter Metro Exodus, in dem ihr per Zug durch das postapokalyptische Russland reist.

10:27 Metro: Exodus - Test-Video zum Ego-Shooter - Test-Video zum Ego-Shooter

Falls ihr hingegen eher Lust auf einen abgedrehten Road Trip durch ein fiktives, aber stark an die USA der Gegenwart angelehntes Land habt, solltet ihr stattdessen dem Geheimtipp Road 96 unbedingt mal einen Blick gönnen.

Die vier am Anfang unserer Liste stehenden Spiele, die allesamt aus dem Hause Electronic Arts stammen, sind noch gut eine Woche lang günstig. Alle anderen hier aufgeführten Angebote enden bereits am Dienstagvormittag:

Die EA-Spiele sind teils übrigens auch in EA Play enthalten, das Abo kostet 3,99€ im Monat. Da ihr dadurch auch noch Zugriff auf viele weitere, teils deutlich aktuellere Spiele wie das Dead Space Remake bekommen könnt, könnte das eventuell der interessantere Deal für euch sein.

