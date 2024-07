Bis zu 80% auf Xbox-Spiele: Jetzt große Open-World-Hits günstig im neuen Amazon-Sale abstauben

Bei Amazon könnt ihr euch gerade zahlreiche Xbox-Spiele aus dem Hause Ubisoft günstig im Angebot sichern, darunter natürlich viele große Open-World-Titel.

Amazon hat heute einen Sale mit Ubisoft-Spielen für Xbox Series und Xbox One gestartet, darunter zahlreiche große Open-World-Hits und auch die neuesten Titel aus 2023 und 2024. Die Rabatte reichen bis zu 80 Prozent. Bei den Angeboten handelt es sich nicht um physische Versionen, sondern um Download-Codes. Ihr könnt also auch dann zuschlagen, wenn ihr eine Xbox Series S ohne Laufwerk besitzt.

Leider hat Amazon bislang keine eigene Übersichtsseite für den Sale gestartet. Die meisten Deals könnt ihr aber hier auf der allgemeinen Übersicht der Gaming-Angebote finden:

Amazon macht keine Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. In der Vergangenheit liefen ähnliche Sales aber stets mindestens einige Tage.

Ubisoft-Spiele günstig für Xbox: Die Highlights des Amazon-Sales

13:23 Avatar: Frontiers of Pandora - Das hübsche Open-World-Spiel im Test

Für alle, die nicht selbst suchen möchten, haben wir hier eine kleine Liste mit einigen Highlights aus dem Amazon-Sale zusammengestellt. Beachtet dabei bitte: Viele der Spiele gibt es es in verschiedenen Versionen von der Standard über die Deluxe bis zur Gold Edition günstiger, in manchen Fällen sind sogar Season Passes und DLCs einzeln im Angebot. Wir haben uns hier aber nur jeweils eine Edition pro Spiel herausgegriffen.

13:55 Prince of Persia - Vorschau-Video zu The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown haben wir übrigens nicht zufällig an die Spitze unserer Liste gesetzt, obwohl gerade dieser Titel kein Open-World-Spiel ist. Das Anfang 2024 erschienene Metroidvania ist nämlich eines der besten Spiele, die Ubisoft in den letzten Jahren gemacht hat.

Leider hatte der Action-Plattformer trotz seines tollen Kampfsystems und der hübschen Grafik bislang nicht den verdienten Erfolg. Falls auch ihr ihn bislang verpasst haben solltet, können wir ihn euch zum günstigen Sale-Preis nur wärmstens ans Herz legen.

Ihr wollt noch mehr günstige Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann solltet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder einen Blick auf diese Artikel werfen: