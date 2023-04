Xbox-Spiele für unter 10€: Diese 10 Schnäppchen gibt’s jetzt im Xbox Store

Im Xbox Store gibt es gerade einige tolle Spiele für weniger als 10€.

Im Xbox Store bekommt ihr auch diese Woche wieder viele Spiele günstiger. Insgesamt gibt es gerade mehr als 700 Sonderangebote für Xbox Series und Xbox One, darunter große AAA-Hits, kleine Indie-Geheimtipps und auch eine Menge Add-Ons und DLCs. Viele der Angebote sind nur noch bis Dienstagvormittag gültig, einige laufen hingegen noch eine Woche länger. Die Übersicht findet ihr hier:

Wir haben die lange Liste der Deals durchstöbert und auch einige Highlights herausgesucht, die ihr schon für weniger als 10€ bekommen könnt:

Resident Evil 2

6:53 Resident Evil 2 - Test-Video zur Horror-Neuauflage: Ein Paradebeispiel von einem Remake

Resident Evil 2 ist ein hervorragendes Remake des Horrorklassikers. Grafik, Steuerung und Kameraführung wurden sinnvoll modernisiert, sodass der Einstieg leicht fällt. Zugleich bleibt aber der Kern des Gameplays und das Spielgefühl im Wesentlichen erhalten. Wer Lust auf traditionellen Surival Horror hat, sollte Resident Evil 2 deshalb auf keinen Fall verpassen. Für 14,99€ könnt ihr übrigens das Bundle mit Resident Evil 3 bekommen.

Norco

1:22 Norco - Trailer zum stimmungsvollen Sci-Fi-Adventure

Norco ist mit einem Wertungsdurchnitt von 90 Punkten laut OpenCritic eines der am höchsten bewerteten Spiele des letzten Jahres. Das Mystery-Adventure entführt euch in einen verfallenden Ort in Louisiana, der früher ein bedeutender Industriestandort war, aber nun der Schauplatz seltsamer, surrealer Ereignisse ist. Den Indie-Hit bekommt ihr jetzt zum halben Preis, Norco ist allerdings auch im Xbox Game Pass enthalten.

Devil May Cry 5 + Vergil

10:05 Devil May Cry 5 - Test-Video zum Actionspiel

Wer Lust darauf hat, in spektakulär inszenierten Kämpfen massenhaft Dämonen zu schnetzeln und dabei den coolen Sprüchen der Protagonisten zu lauschen, ist bei Devil May Cry 5 an der richtigen Adresse. Die sehr unterschiedlichen Fähigkeiten der verschiedenen Charaktere sorgen dabei für etwas Abwechslung im Nonstop-Actionfeuerwerk. Für 9,89€ bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch den Vergil-DLC, der einen zusätzlichen spielbaren Charakter liefert.

Death’s Door

1:29 Death's Door - Launchtrailer zum Indie-Hit führt in die zauberhafte Spielwelt ein

Mit Death’s Door gibt es neben Norco einen weiteren Indie-Hit zum halben Preis. In dem Action-Adventure spielen wir eine Krähe, die die Seelen der Toten ins Jenseits bringen soll. Als ihr eine Seele geklaut wird, muss sie sich auf eine Reise durch das Land zwischen Leben und Tod begeben, um sie zurückzuholen. Das verschachtelte Leveldesign und die harten Bosskämpfe erinnern ein wenig an Dark Souls.

Mehr günstige Sonderangebote findet ihr auf unserer GamePro Deals Übersichtsseite oder direkt hier: