Schnelle PS5-SSD im Angebot: 2TB Speicher von Western Digital nur bis Sonntag günstig sichern!

Mit der WD Black SN850X könnt ihr jetzt eine hochwertige Marken-SSD für PS5 günstig bekommen.

Nach Monaten steigender Preise bekommt ihr gerade mit der WD Black SN850X endlich mal wieder eine der beliebtesten PS5-SSDs im Angebot. Wenn ihr bei Galaxus an der Kasse den Rabattcode GAXDIS20 verwendet, bezahlt ihr für die Version mit 2TB Speicherplatz nur noch schlappe 129€. NVMe SSDs bekannter Hersteller wie Western Digital findet man nur sehr selten so günstig.

Der Rabattcode bei Galaxus ist noch bis zum 5. Mai, also bis Sonntag, gültig. Preis und Verfügbarkeit der SSD könnten sich aber schon vorher ändern. Ihr solltet deshalb besser nicht bis zur letzten Minute warten.

Alternativ könnt ihr gerade übrigens bei Mindfactory die weniger bekannte, aber ebenfalls gut für PlayStation 5 geeignete NVMe SSD Patriot Viper VP4300 Lite sogar noch etwas günstiger im Angebot bekommen. Allerdings ist dieser Deal auf wenige Exemplare begrenzt und könnte jeden Moment ausverkauft sein.

WD Black SN850X vs. Patriot Viper: Welche PS5-SSD ist besser?

Die WD Black SN850X ist zwar insgesamt die bessere SSD, die Patriot Viper VP4300 Lite ist aber gerade für PS5 eine starke Alternative.

Die WD Black SN850X und die Patriot Viper VP4300 Lite sind beide weit schneller, als für die PS5 nötig ist. Auf dem Papier liegen die beiden NVMe M.2 SSDs fast gleichauf. Bei der maximalen Lesegeschwindigkeit liegt die Patriot Viper mit 7.400 MB/s knapp vor der WD Black mit 7.300 MB/s, bei der Schreibgeschwindigkeit hingegen gewinnt die SN850X mit 6.600 MB/s zu 6.400 MB/s.

In Praxistests schneidet die WD Black SN850X jedoch meist besser ab. Selbst bei der Lesegeschwindigkeit liegt sie in Benchmarks knapp vorn. Grund dafür sind unter anderem kürzere Zugriffszeiten. Beim Schreiben fällt der Unterschied sogar deutlich aus. In der PS5 fallen die Unterschiede allerdings nicht allzu sehr ins Gewicht, da die Schreibgeschwindigkeit hier nicht so wichtig ist. Deshalb könnt ihr beruhigt auch zur Patriot-SSD greifen.

PS5-SSD mit oder ohne Heatsink verwenden?

Die WD Black SN850X gibt es auch in einer Heatsink-Version. Momentan kommt ihr aber günstiger weg, wenn ihr separat einen Kühlkörper dazukauft.

In den angebotenen Versionen verfügen die beiden SSDs allerdings über keinen Heatsink. Zwar funktionieren sie auch so in der PS5, dann besteht aber ein gewisses Risiko, dass sie überhitzen und deshalb ihre Leistung gedrosselt werden muss. Wer ganz sicher sein will, von solchen Problemen verschont zu bleiben, kann separat einen Kühlkörper dazukaufen. Hier ein paar Modelle, die in die PlayStation 5 passen:

