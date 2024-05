Ubisoft-Sale bei Amazon: Open-World-Spiele wie Assassin’s Creed Mirage günstig für PS5 & Xbox schnappen

Bis Sonntag könnt ihr in der Amazon Gaming Week Ubisoft-Spiele im Angebot abstauben.

Im Rahmen seiner Gaming Week hat Amazon einen Ubisoft-Sale gestartet, durch den ihr vor allem die jüngsten Spiele des französischen Publishers aus 2023 und 2024 günstiger bekommt. Natürlich sind auch ein paar der typischen Open-World-Titel wie beispielsweise Assassin’s Creed Mirage mit dabei. Die komplette Übersicht findet ihr hier:

Die Amazon Gaming Week läuft noch bis zum 5. Mai und liefert euch hunderte Sonderangebote für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch. Darunter ist neben Spielen auch Hardware wie Controller und Headsets. Sogar die PS5 Slim ist mit dabei. Dabei solltet ihr beachten: Die besten Deals könnten schon vor Sonntag ausverkauft sein. Dieser Link bringt euch direkt zum Sale:

Ubisoft-Sale bei Amazon: Das sind die Highlights

13:23 Avatars Open World ist fantastisch, aber... - Test-Video zu Avatar: Frontiers of Pandora

Wenn ihr nach einem neuen Open-World-Spiel sucht, können wir euch neben Assassin’s Creed Mirage vor allem Avatar: Frontiers of Pandora empfehlen. Zwar handelt es sich dabei im Grunde um ein typisches Ubisoft-Spiel im Stile von Far Cry, die auf den Kinohits vom James Cameron basierende Spielwelt ist aber wunderschön in Szene gesetzt und die Kombination aus Schusswaffen und Na’vi-Fähigkeiten sorgt für Abwechslung.

Die Highlights im Überblick (UVP als Vergleichspreis):

Das beste Spiel des Sales ist aber das erst im Februar erschienene Prince of Persia: The Lost Crown. Das Metroidvania überzeugt vor allem durch sein hervorragendes Kampfsystem, das eine Vielzahl an Kombos und Angriffsarten mit übernatürlichen Fähigkeiten wie Manipulation der Zeit und Teleportation kombiniert. Der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei stolzen 87 Punkten.

