Xbox-Spiele für unter 5€: Verpasst nicht diese Schnäppchen im Xbox Store Spring Sale!

Wer günstige Xbox-Spiele abstauben will, sollte einen Blick auf den Xbox Store Spring Sale werfen.

Im Xbox Store läuft gerade der große Spring Sale mit rund 900 reduzierten Spielen für Xbox Series und Xbox One. Neben großen Titeln aus 2024 von Hogwarts Legacy über Baldur’s Gate 3 bis hin zu EA Sports FC 24 findet ihr unter den Angeboten auch zahlreiche Titel, die zwar schon etwas älter, aber dafür umso stärker rabattiert sind und nur noch ein paar Euro kosten. Hier geht's direkt zur vollständigen Übersicht:

Xbox Spring Sale: 10 Highlights für unter 5€

Für alle Schnäppchenjäger unter euch haben wir hier zehn besonders günstige Spiele herausgesucht, die ihr dank Rabatten von bis zu 95 Prozent schon für weniger als 5€ abstauben könnt. Beispielsweise bekommt ihr eine günstige Gelegenheit, das atmosphärische Action-Adventure Hellblade: Senua’s Sacrifice noch nachzuholen, bevor der Nachfolger Senua’s Saga: Hellblade 2 erscheint.

0:30 Hellblade: Senua's Sacrifice - Dramatischer Launch-Trailer zeigt den größten Konflikt der Kriegerin Senua

Wer Lust auf ein Rollenspiel ohne Magie und Drachen hat und lieber in eine authentische Mittelalter-Spielwelt abtauchen will, kann sich die Kingdom Come Deliverance Royal Edition sichern, die neben dem Hauptspiel auch alle vier Erweiterungen enthält. Retro-Fans können wir zudem die Castlevania Anniversary Collection empfehlen, durch die ihr gleich sieben Klassiker für nur 3,99€ bekommen könnt.

Hier unsere kleine Auswahlliste:

Die Angebote des Xbox Store Spring Sales laufen in der Regel noch bis zum Vormittag des 19. April, es kann aber Ausnahmen geben.

Vor dem Kauf solltet ihr bedenken, dass ein paar der Spiele auch im Xbox Game Pass oder in EA Play enthalten sind. Trotz der sehr günstigen Preise der Spiele könnten die Abo-Dienste der bessere Deal für euch sein, da ihr hier auch noch Zugriff auf viele weitere Titel bekommt.

