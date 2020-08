Xbox One: Neues Store-Design kommt & wird doppelt so schnell

Mit der neuen Xbox Series X steht nicht nur eine neue Konsole ins Haus. Microsoft aktualisiert auch den Store, um ein noch besseres digitales Shopping-Erlebnis zu liefern. In einer Pressemitteilung teilte Microsoft das neue Design mit seinen Verbesserungen und neuen Funktionen mit.

Microsoft Store mit Verbesserungen und neuen Funktionen

In der Vergangenheit wurde der Store immer wieder angepasst und optimiert, um ihn schneller, hübscher und sicherer zu gestalten. Mit der neuen Version, die jetzt nach und nach verteilt wird, werden zahlreiche Änderungen den Store verbessern:

Bessere Performance: Der Store soll mehr als doppelt so schnell sein als bisher. Das heißt, dass der Store in unter zwei Sekunden startet und das Browsen schneller von der Hand geht.

Der Store soll mehr als doppelt so schnell sein als bisher. Das heißt, dass der Store in unter zwei Sekunden startet und das Browsen schneller von der Hand geht. Neues Navigationssystem: Springt schneller zwischen Einkaufserlebnissen und anderen Seiten hin- und her.

Springt schneller zwischen Einkaufserlebnissen und anderen Seiten hin- und her. Mehr Familiensicherheit: Um den Store aufrufen zu können, müssen sich Nutzer*innen einloggen. Das schafft nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch ein individuelles Store-Erlebnis, da je nach Konto relevante Inhalte angezeigt werden.

Um den Store aufrufen zu können, müssen sich Nutzer*innen einloggen. Das schafft nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch ein individuelles Store-Erlebnis, da je nach Konto relevante Inhalte angezeigt werden. Altersempfehlungen: Eine Filterung lässt, je nach Konto-Einstellungen, nur Inhalte für ein bestimmtes Alter zu. So können Kinder im Store nur auf Inhalte zugreifen, die für ihr Alter bestimmt sind.

Eine Filterung lässt, je nach Konto-Einstellungen, nur Inhalte für ein bestimmtes Alter zu. So können Kinder im Store nur auf Inhalte zugreifen, die für ihr Alter bestimmt sind. Neue Wunschliste: Das Hinzufügen eines Spiels wurde vereinfacht. Mit nur einem Klick habt ihr die Wunschliste mit Spielen und Preisen im Überblick.

Das Hinzufügen eines Spiels wurde vereinfacht. Mit nur einem Klick habt ihr die Wunschliste mit Spielen und Preisen im Überblick. Übersichtlicher Einkaufswagen: Einfacheres Hinzufügen und dauerhafter Überblick über den Einkaufswagens, während ihr im Store stöbert.

Einfacheres Hinzufügen und dauerhafter Überblick über den Einkaufswagens, während ihr im Store stöbert. Verbesserte Suchfunktion: Ermöglicht bessere Filterfunktion, wodurch die Suche nach Inhalten vereinfacht wird.

Wann kommt das neue Store-Design? Das Store-Update wird ab dem 5. August 2020 Schritt für Schritt an alle Xbox Insider verteilt. Im Herbst sollen dann alle Xbox One-Nutzer*innen den neuen Store erhalten. Einen genauen Termin gab Microsoft aber nicht bekannt. Könnte es vielleicht mit dem Launch der Xbox Series X zusammenfallen?

Was ist das Xbox Insider-Programm? Als Xbox Insider erhält man Zugang zu den neuesten Systemupdates, Funktionen und Spielen, die für Xbox One und Windows 10-PCs noch in Entwicklung sind und gibt sein Feedback dazu ab. Alle weiteren Infos dazu findet ihr hier:

12 0 Mehr zum Thema Xbox Insider Programm: Das ist es & so kommt ihr rein

Wie gefallen euch die Verbesserungen und neuen Funktionen des Stores? Könnt ihr sie vielleicht sogar als Xbox Insider schon ausprobieren?