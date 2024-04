Fallout 5: Xbox will wohl nicht, dass der nächste Teil erst 2030 erscheint und könnte sogar den Entwickler wechseln

Fallout 5 ist schon in Planung. Wenn es nach Microsoft geht, soll der nächste Teil aber lieber früher als später kommen.

Die Fallout-Reihe erlebt gerade einen regelrechten Boom. Das liegt nicht nur am kürzlich veröffentlichten Current-Gen-Upgrade für Fallout 4, sondern vor allem auch an der Live-Action-Serie von Amazon. Kein Wunder also, dass viele Fans aktuell dem nächsten Teil entgegenfiebern. Der könnte laut Bethesda noch ziemlich lange dauern, was Microsoft aber wohl verhindern will.

Xbox will nächstes Fallout wohl lieber "früher als später" haben

Fallout-Entwickler Bethesda gehört inzwischen zu den Xbox Game Studios, entsprechend ist Microsoft auch daran gelegen, den aktuellen Aufschwung der Reihe zu nutzen. Allerdings wissen wir, dass es laut Bethesda noch eine ganze Weile dauern wird, ehe wir den fünften Teil bekommen.

Das Studio hat nämlich zuerst noch den Starfield-DLC und The Elder Scrolls 6 in der Pipeline, bevor die Entwicklung von Fallout 5 ansteht. Entsprechend brauchen wir mit einem Release vor 2030 nach aktuellen Plänen wohl nicht zu rechnen.

Das schmeckt Microsoft aber wohl gar nicht, wie Xbox-Insider Jez Corden jetzt berichtet. Im Xbox Two-Podcast hat er darüber gesprochen, dass Xbox gerade an Plänen arbeitet, um den nächsten Ableger der Reihe früher auf den Markt zu bringen:

"Sie formulieren gerade Pläne aus, wie sie das nächste Fallout für uns eher früher als später rausbringen können. Ich weiß, das ist unglaublich vage. Aber wir reden ständig davon, ob wir Fallout noch in diesem Jahrzehnt sehen werden und ich glaube, die Antwort darauf ist "ja"."

Hier könnt ihr euch die Stelle im Video ab 1:27:35 anhören:

Auf die Bedenken seines Co-Moderators, dass ein Spiel, das jetzt in Entwicklung geht, noch mindestens vier Jahre brauchen würde, hat Corden ein simples Gegenargument:

"Es ist etwas anders hier. Sie haben nämlich bereits die Engine. Es ist die Starfield-Engine. Sie müssen einfach nur Assets dafür bauen."

Auf die Frage, ob Bethesda oder ein anderes Studio die Entwicklung übernehmen würde, antwortet der Insider mit einem schlichten "genau darüber reden sie [Xbox] gerade." Aktuell scheint hier also noch nichts fest zu sein. Ohnehin handelt es sich hierbei bisher nur um ein Gerücht, auch wenn der Windows Central-Journalist Jez Corden als gut vernetzt gilt.

Sollte der Leak aber stimmen und Xbox diese Pläne weiter verfolgen, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder werden die Bethesda Game Studios vergrößert, um zeitgleich an Elder Scrolls 6 und Fallout 5 arbeiten zu können, oder die Entwicklung des nächsten Teils wird an ein komplett anderes Studio abgegeben.

Naheliegend wäre hier natürlich Obsidian Entertainment, die bereits für den Ableger Fallout: New Vegas verantwortlich waren. Das Team gehört nämlich ebenfalls zu den Xbox Game Studios.

Aktuell ist Obsidian noch mit ihrem Action-RPG Avowed beschäftigt, das soll allerdings noch 2024 erscheinen. Daneben hat das Studio auch schon einen Nachfolger für The Outer Worlds angekündigt, der hat allerdings noch keinen Release. Es ist also zumindest denkbar, dass Xbox hier ein anderes Projekt einschieben will.

Was würdet ihr davon halten, wenn das nächste Fallout-Spiel nicht von Bethesda kommt?